https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/montella-90-dakika-oynamalari-zor-1106309903.html

Montella: '90 dakika oynamaları zor'

Montella: '90 dakika oynamaları zor'

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Miami'de oynanan özel maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T10:52+0300

2026-06-07T10:52+0300

2026-06-07T10:52+0300

spor

zeki çelik

ozan kabak

vincenzo montella

a milli futbol takımı

dünya kupası

venezuela

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Montella, Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Zorlayıcı bir maç oldu, seviyesi yüksek bir maçtı. Rakip Güney Amerikalı olduğunu gösterdi. Onlar biraz kurnazlıklarla bilinirler ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar vardı, sonuç pozitifti. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor, bloklar arasındaki mesafeyi daha iyi ayarlayabilirdik." diye konuştu.İtalyan teknik adam, tedavileri süren oyuncular hakkında ise "Sakatlıklarla alakalı şunları söyleyebilirim, Kerem birkaç dakika fazladan oynayabildi, normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı ama riske girmek istemedim. Hakan birkaç dakika fazla oynayabildi, objektif olmak gerekirse şu an 90 dakikayı çıkarmaları zor, adım adım ilerlemek gerek." ifadelerini kullandı.İki takımın da açık bir futbol ortaya koyduğunu aktaran Vincenzo Montella, şöyle devam etti:Montella, "Oyuncularla ilgili transfer haberleri çıkıyor. Bu, oyuncuları etkiliyor mu?" sorusuna, "Tüm dünya ve Avrupa şampiyonalarında zamanlama transfer dönemi oluyor, bunlar çok normal, alışığız, oyuncularımın da alışık olduğunu biliyorum." yanıtını verdi.Montella, Dünya Kupası'ndaki ilk rakipleri Avustralya'nın hazırlık maçını seyrettiğini belirterek, "Farklı özellikleri barındıran özellikte bir takım, kendi performansımızı artırarak kendi oyunumuzu oynamalıyız. Hava sıcak ama adapte olmamız gerekiyor. Arkamızda duran bir ekip var, herkes yoğun bir şekilde bu şartlara adapte olmak için çalışıyor. Dünya Kupası herkes için yorucudur, mesafeler de uzak oluyor, hava şartları farklı olabiliyor. Kim çabuk adapte olursa avantaj elde eder, bahanelere sığınmanın anlamı yok, milli takım burası, en iyi performansı göstermek zorundasınız." şeklinde konuştu.Zeki Çelik, "Bugün rakibimiz gerçekten iyi ve sert oynayan bir takımdı. Hava sıcak, saha şartları istediğimiz gibi değildi ama rakip için de aynı şartlar vardı, eksik yanlarımız var ama bunları gidereceğiz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.Zeki Çelik, A Milli Takım'da ilk kez kaptanlık pazu bandıyla sahaya çıkması hakkında ise "Çocukluğumdan bu yana hayal ettiğim bir andı, bugün kaptanlık pazu bandını taktım çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim, güzel bir andı." diye konuştu.'Gole yaklaşıyorum ama bunları atmam gerek'Milli futbolcu, maç içinde gole birkaç kez yaklaşması hakkında da "Gole yaklaşıyorum ama bunları atmam gerek, inşallah Dünya Kupası'nda bir tane atarım. 2002'de 4-5 yaşındaydım, çok hatırlamıyorum, çok güzel duygular yaşattılar, inşallah biz de onlar gibi iyi bir başarı yakalarız. Tabii ki gruptan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız, hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.Zeki Çelik, milli takımın kamp yerindeki sıcak havanın kendilerini beklediği yönündeki bir soruyu, "Antrenmanlarımız akşam olacak burası da orası da sıcak, hiç sıkıntı yok. Her şarta alışıp en iyi performansımızı göstermemiz gerek." yanıtını verdi.Zeki, Türkiye'nin turnuvanın sürprizleri arasında gösterilmesi hakkında ise "Ülkemiz her katıldığı turnuvada çok iyi başarılar yakaladığı için bizi öyle görüyorlar, ben de öyle olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.Ozan Kabak: 'Dünya Kupası'na hazırız'Milli futbolcu Ozan Kabak da galibiyetle Dünya Kupası öncesinde moral bulduklarını belirterek, "Dünya Kupası öncesinde son provaydı, galibiyet çok önemliydi belki en iyi oyunumuzu oynamadık, hazırlık maçı eksiklerimizi gördük. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazır olacağız, hazırlık maçları turnuva maçları gibi olmuyor, zemin iyi değildi, rakip sert oynuyordu ama turnuva maçları çok daha farklı geçecektir." dedi.Ozan Kabak, Dünya Kupası'na galibiyetle başlamanın öneminin farkında olduklarına vurgu yaparak, "Turnuvalarda ilk maç, kaybetmemek, üç puan çok önemli, umarım çok güzel bir maç geçirip 3 puanla turnuvaya başlarız ve sonrasında da her şey çok güzel devam eder. 24 yıldır katılmadığımız için göz ardı ediliyor olabiliriz ama herkes kalitemizin farkında, inşallah çok güzel bir turnuva geçiririz." diye konuştu.

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zeki çelik, ozan kabak, vincenzo montella, a milli futbol takımı, dünya kupası, venezuela