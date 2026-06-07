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Ekvador'da onlarca tekne yandı: Çete bağlantısı araştırılıyor
Ekvador'da onlarca tekne yandı: Çete bağlantısı araştırılıyor
Sputnik Türkiye
Ekvador'un Manabi eyaletindeki bir limanda çıkan yangında 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesi zarar gördü. Yetkililer, olayın organize suç örgütleri ya da... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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liman
tekne
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, balıkçı ve sürat teknelerinin demirlediği Manta Liman Başkanlığı Balıkçı İskelesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralanırken, 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesi zarar gördü.Olayın çete hesaplaşması ya da organize suç örgütleriyle bağlantılı bir saldırı olup olmadığı araştırılıyor.Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden (SNGR) yapılan açıklamada, yangının Manta Liman Başkanlığına bağlı teknelerde çıktığı belirtilerek, hasar tespiti ve ihtiyaç analiz çalışmalarının yerel makamlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü kaydedildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünü kaplayan yoğun alev ve siyah dumanlar dikkati çekti.Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve kurumlar arası koordinasyonun devam ettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/abdde-festival-alaninda-silahli-saldiri-12-kisi-yarali-1106307933.html
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ekvator, yangın, liman, tekne, yaralı
ekvator, yangın, liman, tekne, yaralı

Ekvador'da onlarca tekne yandı: Çete bağlantısı araştırılıyor

10:16 07.06.2026 (güncellendi: 10:30 07.06.2026)
© AAEkvador'da onlarca tekne yandı: Çete bağlantısı araştırılıyor
Ekvador'da onlarca tekne yandı: Çete bağlantısı araştırılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA
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Ekvador'un Manabi eyaletindeki bir limanda çıkan yangında 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesi zarar gördü. Yetkililer, olayın organize suç örgütleri ya da çete bağlantılı bir saldırı olup olmadığını araştırıyor.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, balıkçı ve sürat teknelerinin demirlediği Manta Liman Başkanlığı Balıkçı İskelesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralanırken, 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesi zarar gördü.

Olayın çete hesaplaşması ya da organize suç örgütleriyle bağlantılı bir saldırı olup olmadığı araştırılıyor.
Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden (SNGR) yapılan açıklamada, yangının Manta Liman Başkanlığına bağlı teknelerde çıktığı belirtilerek, hasar tespiti ve ihtiyaç analiz çalışmalarının yerel makamlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü kaydedildi.
© AP Photo / Ariel OchoaEkvator liman yangını
Ekvator liman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
Ekvator liman yangını
© AP Photo / Ariel Ochoa
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünü kaplayan yoğun alev ve siyah dumanlar dikkati çekti.
Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve kurumlar arası koordinasyonun devam ettiğini açıkladı.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
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