https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/kucuk-kizini-darp-edip-sacindan-surukledi-gozaltina-alindi-1106309094.html

Küçük kızını darp edip saçından sürükledi: Gözaltına alındı

Küçük kızını darp edip saçından sürükledi: Gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet ile yaklaşan bir kişi, küçük kızını darp etti. Daha sonra kızını saçından sürükleyen babanın görüntüleri... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T10:29+0300

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türki̇ye

gaziantep valiliği

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Olaya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte bir kız çocuğunun darbedildiği olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.Yapılan çalışmalarda Y.S. adlı kız çocuğunun vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi.Açıklamada, "Kız çocuğunun, babası M.K'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanarak şüpheli şahıs, alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır." denildi.Valiliğin paylaştığı görüntüde bir kişinin motosiklet ile kız çocuğunun yanına gelip şiddet uygulaması ve çocuğu saçından sürükleyerek götürmesi yer alıyor.

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