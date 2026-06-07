https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/kucuk-kizini-darp-edip-sacindan-surukledi-gozaltina-alindi-1106309094.html
Küçük kızını darp edip saçından sürükledi: Gözaltına alındı
Küçük kızını darp edip saçından sürükledi: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet ile yaklaşan bir kişi, küçük kızını darp etti. Daha sonra kızını saçından sürükleyen babanın görüntüleri... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T10:29+0300
2026-06-07T10:29+0300
2026-06-07T10:29+0300
türki̇ye
gaziantep valiliği
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Olaya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte bir kız çocuğunun darbedildiği olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.Yapılan çalışmalarda Y.S. adlı kız çocuğunun vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi.Açıklamada, "Kız çocuğunun, babası M.K'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanarak şüpheli şahıs, alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır." denildi.Valiliğin paylaştığı görüntüde bir kişinin motosiklet ile kız çocuğunun yanına gelip şiddet uygulaması ve çocuğu saçından sürükleyerek götürmesi yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/ozan-guven-ayrilmak-istedigimi-soyledim-aramizda-bir-arbede-cikti-abajur-meselesi-oldu-1106308902.html
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gaziantep valiliği
Küçük kızını darp edip saçından sürükledi: Gözaltına alındı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet ile yaklaşan bir kişi, küçük kızını darp etti. Daha sonra kızını saçından sürükleyen babanın görüntüleri infial yarattı. Gaziantep Valiliği babanın gözaltına alındığını duyurdu.
Olaya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte bir kız çocuğunun darbedildiği olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda Y.S. adlı kız çocuğunun vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi.
Açıklamada, "Kız çocuğunun, babası M.K'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanarak şüpheli şahıs, alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır." denildi.
Valiliğin paylaştığı görüntüde bir kişinin motosiklet ile kız çocuğunun yanına gelip şiddet uygulaması ve çocuğu saçından sürükleyerek götürmesi yer alıyor.