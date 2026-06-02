https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kuresel-iklim-alarmi-bmden-korkutan-super-el-nino-uyarisi-geldi-1106190560.html

Küresel i̇klim alarmı: BM'den korkutan 'Süper El Nino' uyarısı geldi

Küresel i̇klim alarmı: BM'den korkutan 'Süper El Nino' uyarısı geldi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde yıkıcı etkiler yaratacak 'Süper El Niño' hava olayı için acil durum uyarısı yayınladı. Eylül ayına kadar %80... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T13:55+0300

2026-06-02T13:55+0300

2026-06-02T13:55+0300

yaşam

süper el nino

kuzey amerika

orta asya

dünya meteoroloji örgütü

çiftçiler

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

çevre

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106072546_0:182:832:650_1920x0_80_0_0_c96b8705c5ceb5061432ab6359419955.png

Birleşmiş Milletler (BM), küresel çapta felaket sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olan 'Süper El Nino' hava olayı hakkında çok ciddi bir uyarı yayınladı. Yapılan son tahminlere göre, bu yıkıcı doğa gücünün Eylül ayından önce oluşma olasılığı yüzde 80, Kasım ayından önce oluşma olasılığı ise %90 olarak belirlendi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bu gelişmenin yüzyılın en güçlü iklim olayı olabileceğini vurguluyor. BM Genel Sekreteri António Guterres, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:"El Niño koşulları, küresel ısınmanın ateşine benzin dökecek. Etkiler daha da şiddetli olacak, daha da uzaklara yayılacak ve yıkıcı bir hızla sınırları aşacak."Hangi bölgeler risk altında? Sel ve kuraklık kapıdaDünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından paylaşılan verilere göre, Eylül ayına kadar gezegen genelinde anormal derecede yüksek sıcaklıklar görülecek. Bu durum bazı bölgelerde tufan derecesinde yağmurlara, bazı bölgelerde ise aşırı kuraklığa yol açacak. Coğrafi haritaya göre risk altındaki bölgeler şunlar:Gıda krizi kapıda: Çiftçiler i̇çin ölüm kalım meselesiEnerji ve İklim İstihbarat Birimi'nden Gareth Redmond-King, halihazırda baskı altında olan küresel gıda tedariki zincirinin bu olayla birlikte ağır darbe alacağını belirtti. 'Süper El Niño' etkilerinin en yoğun hissetileceği döneme dikkat çeken Redmond-King, "Bu hava olayının yol açacağı tahribat, birçok çiftçi için yıkıcı olacak ve çok sayıda insan için de ölüm kalım meselesi haline gelecek" uyarısında bulundu. Uzmanlar, küresel sıcaklık artışının özellikle önümüzdeki yıllarda zirve yapacağını öngörüyor.Bütçe kesintileri ve erken uyarı sistemleri çıkmazıDünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo, kriz kapıdayken İngiltere ve ABD gibi büyük ülkelerin dış yardım bütçelerini kısmasını eleştirdi. İklim finansmanı konusunda daha fazla kaynak seferberliğine ihtiyaç olduğunu belirten Saulo, erken uyarı sistemleri uygulamasının dünya genelinde bir zorluk teşkil ettiğini aktardı. BM kanadı, tek etkili yanıtın fosil yakıtlara olan bağımlılığı sonlandırmak ve yenilenebilir enerji geçişini hızlandırmak olduğunu savunuyor.Meteoroloji uzmanlarından tarım üreticilerine hayati tavsiyelerKonuyla ilgili açıklamalarda bulunan meteoroloji profesörü Emily Black, tropikal bölgelerdeki çiftçilerin şimdiden önlem alması gerektiğini hatırlattı. Kuraklık riski altındaki bölgelerde tarım faaliyetlerinin aksamaması adına hayati tavsiyeler veren Profesör Black, şu ifadeleri kullandı:"El Niño'nun kuraklıkla ilişkilendirildiği yerlerde, çiftçiler daha kuraklığa dayanıklı veya daha hızlı olgunlaşan ürün çeşitlerini kullanmayı düşünebilir ve yağmurların geç gelmesi durumunda ekimi biraz geciktirmeleri gerekebilir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/bilim-insanlari-tesadufen-olumsuz-dokuya-sahip-bir-deniz-hiyari-kesfetti-1106189281.html

süper el nino

kuzey amerika

orta asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süper el nino, kuzey amerika, orta asya, dünya meteoroloji örgütü, çiftçiler, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, çevre