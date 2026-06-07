https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/keban-barajinda-tahliye-kapaklari-bir-kez-daha-acildi-1106321953.html
Keban Barajı'nda tahliye kapakları bir kez daha açıldı
Keban Barajı'nda tahliye kapakları bir kez daha açıldı
Sputnik Türkiye
Keban Barajı'nda su tahliyesine ikinci kez başlandı. Son olarak yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırılmıştı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T19:42+0300
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Elazığ'da bulunan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarda yüksek debili su girişi yaşanması üzerine 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta 6 kapaktan yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırıldı.Bölgede etkili olan yağışların ardından su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajın kapatılan 6 kapağı yeniden açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/yagislar-66-yilin-en-yuksek-seviyesi-turkiye-genelinde-baraj-doluluk-oranlari-yuzde-70i-gecti-1106093494.html
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keban baraj gölü, keban, kapak
keban baraj gölü, keban, kapak
Keban Barajı'nda tahliye kapakları bir kez daha açıldı
19:42 07.06.2026 (güncellendi: 19:44 07.06.2026)
Keban Barajı'nda su tahliyesine ikinci kez başlandı. Son olarak yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırılmıştı.
Elazığ'da bulunan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarda yüksek debili su girişi yaşanması üzerine 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta 6 kapaktan yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırıldı.
Bölgede etkili olan yağışların ardından su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajın kapatılan 6 kapağı yeniden açıldı.