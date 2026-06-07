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Keban Barajı'nda tahliye kapakları bir kez daha açıldı
Keban Barajı'nda tahliye kapakları bir kez daha açıldı
Sputnik Türkiye
Keban Barajı'nda su tahliyesine ikinci kez başlandı. Son olarak yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırılmıştı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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Elazığ'da bulunan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarda yüksek debili su girişi yaşanması üzerine 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta 6 kapaktan yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırıldı.Bölgede etkili olan yağışların ardından su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajın kapatılan 6 kapağı yeniden açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/yagislar-66-yilin-en-yuksek-seviyesi-turkiye-genelinde-baraj-doluluk-oranlari-yuzde-70i-gecti-1106093494.html
türki̇ye
keban baraj gölü
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keban baraj gölü, keban, kapak
keban baraj gölü, keban, kapak

Keban Barajı'nda tahliye kapakları bir kez daha açıldı

19:42 07.06.2026 (güncellendi: 19:44 07.06.2026)
© AA / Pirhasan DoğanKeban Barajı
Keban Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA / Pirhasan Doğan
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Keban Barajı'nda su tahliyesine ikinci kez başlandı. Son olarak yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırılmıştı.
Elazığ'da bulunan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarda yüksek debili su girişi yaşanması üzerine 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta 6 kapaktan yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırıldı.
Bölgede etkili olan yağışların ardından su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajın kapatılan 6 kapağı yeniden açıldı.
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