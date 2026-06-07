https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/keban-barajinda-tahliye-kapaklari-bir-kez-daha-acildi-1106321953.html

Keban Barajı'nda tahliye kapakları bir kez daha açıldı

Keban Barajı'nda tahliye kapakları bir kez daha açıldı

Sputnik Türkiye

Keban Barajı'nda su tahliyesine ikinci kez başlandı. Son olarak yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırılmıştı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T19:42+0300

2026-06-07T19:42+0300

2026-06-07T19:44+0300

türki̇ye

keban baraj gölü

keban

kapak

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Elazığ'da bulunan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarda yüksek debili su girişi yaşanması üzerine 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta 6 kapaktan yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırıldı.Bölgede etkili olan yağışların ardından su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajın kapatılan 6 kapağı yeniden açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/yagislar-66-yilin-en-yuksek-seviyesi-turkiye-genelinde-baraj-doluluk-oranlari-yuzde-70i-gecti-1106093494.html

türki̇ye

keban baraj gölü

keban

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