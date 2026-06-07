https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/katar-notam-yayimladi-ulke-hava-sahasi-kisitlandi-1106323763.html
Katar, NOTAM yayımladı: Ülke hava sahası kısıtlandı
Katar, NOTAM yayımladı: Ülke hava sahası kısıtlandı
Sputnik Türkiye
Katar, hava sahasındaki uçuş hareketlerine yönelik bazı kısıtlamalar getirdi. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T21:34+0300
2026-06-07T21:34+0300
2026-06-07T21:34+0300
dünya
katar
notam
katar sivil havacılık otoritesi
hava
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
uçak
uçak seferi
özel uçak
uçak seferleri
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Katar Sivil Havacılık Otoritesi, 7 Haziran'da pilotlara yönelik iki ayrı NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımladı.Bildirimlerden birinde Katar hava sahasının kısmen kapatıldığı belirtilirken, diğerinde alternatif uçuş rotaları duyuruldu.NOTAM'ların 14 Haziran'a kadar geçerli olacağı belirtilirken, bu durum Katar'ın bölgede olası bir güvenlik riskine karşı önlem aldığı şeklinde değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/irandan-israile-beyrut-uyarisi-netanyahu-acil-guvenlik-toplantisi-gerceklestirdi-1106322871.html
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katar, notam, katar sivil havacılık otoritesi, hava, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), uçak, uçak seferi, özel uçak, uçak seferleri, uçak bileti
katar, notam, katar sivil havacılık otoritesi, hava, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), uçak, uçak seferi, özel uçak, uçak seferleri, uçak bileti
Katar, NOTAM yayımladı: Ülke hava sahası kısıtlandı
Katar, hava sahasındaki uçuş hareketlerine yönelik bazı kısıtlamalar getirdi.
Katar Sivil Havacılık Otoritesi, 7 Haziran'da pilotlara yönelik iki ayrı NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımladı.
Bildirimlerden birinde Katar hava sahasının kısmen kapatıldığı belirtilirken, diğerinde alternatif uçuş rotaları duyuruldu.
NOTAM'ların 14 Haziran'a kadar geçerli olacağı belirtilirken, bu durum Katar'ın bölgede olası bir güvenlik riskine karşı önlem aldığı şeklinde değerlendirildi.