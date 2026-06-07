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Katar, NOTAM yayımladı: Ülke hava sahası kısıtlandı
Katar, NOTAM yayımladı: Ülke hava sahası kısıtlandı
Sputnik Türkiye
Katar, hava sahasındaki uçuş hareketlerine yönelik bazı kısıtlamalar getirdi. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T21:34+0300
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katar
notam
katar sivil havacılık otoritesi
hava
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
uçak
uçak seferi
özel uçak
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Katar Sivil Havacılık Otoritesi, 7 Haziran'da pilotlara yönelik iki ayrı NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımladı.Bildirimlerden birinde Katar hava sahasının kısmen kapatıldığı belirtilirken, diğerinde alternatif uçuş rotaları duyuruldu.NOTAM'ların 14 Haziran'a kadar geçerli olacağı belirtilirken, bu durum Katar'ın bölgede olası bir güvenlik riskine karşı önlem aldığı şeklinde değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/irandan-israile-beyrut-uyarisi-netanyahu-acil-guvenlik-toplantisi-gerceklestirdi-1106322871.html
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katar, notam, katar sivil havacılık otoritesi, hava, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), uçak, uçak seferi, özel uçak, uçak seferleri, uçak bileti
katar, notam, katar sivil havacılık otoritesi, hava, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), uçak, uçak seferi, özel uçak, uçak seferleri, uçak bileti

Katar, NOTAM yayımladı: Ülke hava sahası kısıtlandı

21:34 07.06.2026
© AP Photo / Kamran JebreiliKatar bayrağı
Katar bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
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Katar, hava sahasındaki uçuş hareketlerine yönelik bazı kısıtlamalar getirdi.
Katar Sivil Havacılık Otoritesi, 7 Haziran'da pilotlara yönelik iki ayrı NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımladı.
Bildirimlerden birinde Katar hava sahasının kısmen kapatıldığı belirtilirken, diğerinde alternatif uçuş rotaları duyuruldu.
NOTAM'ların 14 Haziran'a kadar geçerli olacağı belirtilirken, bu durum Katar'ın bölgede olası bir güvenlik riskine karşı önlem aldığı şeklinde değerlendirildi.
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