https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/irandan-israile-beyrut-uyarisi-netanyahu-acil-guvenlik-toplantisi-gerceklestirdi-1106322871.html
İran'dan İsrail'e Beyrut uyarısı: Netanyahu acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi
İran'dan İsrail'e Beyrut uyarısı: Netanyahu acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
İran'ın misilleme tehdidi ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik birimlerinin üst düzey isimleriyle acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T20:52+0300
2026-06-07T20:52+0300
2026-06-07T20:52+0300
dünya
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i̇ran
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i̇srail başbakanlık ofisi
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
i̇srail hava kuvvetleri
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İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından İran'dan misilleme tehdidi geldi. İranlı yetkililerin açıklamaları üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve güvenlik birimlerinin üst düzey isimleriyle acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/iran-israilin-beyruta-saldirisina-kararli-bir-karsilik-verilecek-1106322727.html
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail hava kuvvetleri
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail hava kuvvetleri
İran'dan İsrail'e Beyrut uyarısı: Netanyahu acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi
İran'ın misilleme tehdidi ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik birimlerinin üst düzey isimleriyle acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.
İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından İran'dan misilleme tehdidi geldi.
İranlı yetkililerin açıklamaları üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve güvenlik birimlerinin üst düzey isimleriyle acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.