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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/irandan-israile-beyrut-uyarisi-netanyahu-acil-guvenlik-toplantisi-gerceklestirdi-1106322871.html
İran'dan İsrail'e Beyrut uyarısı: Netanyahu acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi
İran'dan İsrail'e Beyrut uyarısı: Netanyahu acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi
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İran'ın misilleme tehdidi ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik birimlerinin üst düzey isimleriyle acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından İran'dan misilleme tehdidi geldi. İranlı yetkililerin açıklamaları üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve güvenlik birimlerinin üst düzey isimleriyle acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/iran-israilin-beyruta-saldirisina-kararli-bir-karsilik-verilecek-1106322727.html
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail hava kuvvetleri

İran'dan İsrail'e Beyrut uyarısı: Netanyahu acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi

20:52 07.06.2026
© AP PhotoBinyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AP Photo
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İran'ın misilleme tehdidi ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik birimlerinin üst düzey isimleriyle acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.
İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından İran'dan misilleme tehdidi geldi.
İranlı yetkililerin açıklamaları üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve güvenlik birimlerinin üst düzey isimleriyle acil güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
DÜNYA
İran: İsrail'in Beyrut'a saldırısına kararlı bir karşılık verilecek
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