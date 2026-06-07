https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/iran-israilin-beyruta-saldirisina-kararli-bir-karsilik-verilecek-1106322727.html
İran: İsrail'in Beyrut'a saldırısına kararlı bir karşılık verilecek
İran: İsrail'in Beyrut'a saldırısına kararlı bir karşılık verilecek
Sputnik Türkiye
İran, İsrail'İn Beyrut’un güney banliyösüne düzenlediği saldırılara 'kararlı ve acı verici' bir yanıt verileceğini bildirdi. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T20:48+0300
2026-06-07T20:48+0300
2026-06-07T20:48+0300
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İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail’in Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarına ‘kararlı ve acı verici’ bir yanıt verileceğini ifade etti.Rezai, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyonist rejimin Dahiye’ye yönelik saldırısına kararlı ve acı verici bir yanıt vereceğiz. Bu kuduz köpeğin cezalandırılması ve haddinin bildirilmesi lazım. Bu gece İsrail semalarını izleyiniz" ifadelerini kullandı.İsrail’in saldırısına bir tepki de İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’tan geldi.X hesabından paylaşımda bulunan Galibaf, “İran halkına yönelik deniz ablukası ve ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık, ABD'nin ve rejimin bölgedeki üslerini ve varlıklarını meşru hedeflere dönüştürüyor. Silahlı Kuvvetlerimizin elleri her zaman olduğu gibi çözülmüş durumda” vurgusunu yaptı.Galibaf, ABD ve İsrail'in deniz ablukası ve Lübnan'la ilgili anlaşmaları ihlal ederek ‘sadece güç dilinden anladıklarını’ gösterdiklerini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/iran-basini-duyurdu-abdnin-isfahan-operasyonu-film-oluyor-1106319507.html
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd, haberler, lübnan, beyrut, dahiye, saldırı, karşılık
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd, haberler, lübnan, beyrut, dahiye, saldırı, karşılık
İran: İsrail'in Beyrut'a saldırısına kararlı bir karşılık verilecek
İran, İsrail'İn Beyrut’un güney banliyösüne düzenlediği saldırılara 'kararlı ve acı verici' bir yanıt verileceğini bildirdi.
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail’in Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarına ‘kararlı ve acı verici’ bir yanıt verileceğini ifade etti.
Rezai, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyonist rejimin Dahiye’ye yönelik saldırısına kararlı ve acı verici bir yanıt vereceğiz. Bu kuduz köpeğin cezalandırılması ve haddinin bildirilmesi lazım. Bu gece İsrail semalarını izleyiniz" ifadelerini kullandı.
İsrail’in saldırısına bir tepki de İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’tan geldi.
X hesabından paylaşımda bulunan Galibaf, “İran halkına yönelik deniz ablukası ve ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık, ABD'nin ve rejimin bölgedeki üslerini ve varlıklarını meşru hedeflere dönüştürüyor. Silahlı Kuvvetlerimizin elleri her zaman olduğu gibi çözülmüş durumda” vurgusunu yaptı.
Galibaf, ABD ve İsrail'in deniz ablukası ve Lübnan'la ilgili anlaşmaları ihlal ederek ‘sadece güç dilinden anladıklarını’ gösterdiklerini sözlerine ekledi.