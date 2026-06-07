https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/iran-basini-duyurdu-abdnin-isfahan-operasyonu-film-oluyor-1106319507.html
İran basını duyurdu: ABD'nin İsfahan operasyonu film oluyor
İran basını duyurdu: ABD'nin İsfahan operasyonu film oluyor
Sputnik Türkiye
İran, ABD'nin düşürülen bir savaş uçağının pilotunu kurtarmak için İsfahan'da düzenlediği ve iki C-130 nakliye uçağı ile iki Black Hawk helikopterinin imha... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T16:17+0300
2026-06-07T16:17+0300
2026-06-07T16:17+0300
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black hawk
c-130 hercules
film
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İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan habere göre, yapımcılığını Muhammed Rıza Şefii’nin üstleneceği ve senaristliğini de Hüseyin Terabnejad’ın yapacağı “Mehyar Ovası” isimli film, ABD'nin, İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için İsfahan’da düzenlediği ve ABD’ye ait iki adet C-130 askeri nakliye uçağı ile iki adet Black Hawk helikopterinin imha edilmesiyle sonuçlanan askeri operasyonu konu alacak.Söz konusu haberde, 'izinde evine dönen bir subayın Mehyar Ovası semalarında ABD unsurlarına ait uçaklarla karşılaşması' konusu etrafında şekillenecek film için yönetmen arayışı olduğu ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından çekimlerin vakit kaybetmeden başlayacağı belirtildi.ABD, İran'da 3 Nisan’da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için İsfahan’da "kurtarma operasyonu" düzenlemişti.İran ordusunun, operasyona katılan ve ABD’ye ait iki adet C-130 askeri nakliye uçağı ile iki adet Black Hawk helikopterini imha ettiği belirtilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, düşürülen savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.İran ordusunun savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." açıklamasında bulunmuştu.İranlı yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamada, ABD operasyonunun, İsfahan’daki nükleer santrale sızma girişimi olduğunu savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/israilden-lubnana-yeni-tehdit-sur-kentine-tahliye-emri-1106319093.html
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i̇ran, abd, i̇sfahan, black hawk, c-130 hercules, film
i̇ran, abd, i̇sfahan, black hawk, c-130 hercules, film
İran basını duyurdu: ABD'nin İsfahan operasyonu film oluyor
İran, ABD'nin düşürülen bir savaş uçağının pilotunu kurtarmak için İsfahan'da düzenlediği ve iki C-130 nakliye uçağı ile iki Black Hawk helikopterinin imha edilmesiyle sonuçlanan operasyonu konu alan bir film hazırlığına başladı.
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan habere göre, yapımcılığını Muhammed Rıza Şefii’nin üstleneceği ve senaristliğini de Hüseyin Terabnejad’ın yapacağı “Mehyar Ovası” isimli film, ABD'nin, İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için İsfahan’da düzenlediği ve ABD’ye ait iki adet C-130 askeri nakliye uçağı ile iki adet Black Hawk helikopterinin imha edilmesiyle sonuçlanan askeri operasyonu konu alacak.
Söz konusu haberde, 'izinde evine dönen bir subayın Mehyar Ovası semalarında ABD unsurlarına ait uçaklarla karşılaşması' konusu etrafında şekillenecek film için yönetmen arayışı olduğu ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından çekimlerin vakit kaybetmeden başlayacağı belirtildi.
ABD, İran'da 3 Nisan’da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için İsfahan’da "kurtarma operasyonu" düzenlemişti.
İran ordusunun, operasyona katılan ve ABD’ye ait iki adet C-130 askeri nakliye uçağı ile iki adet Black Hawk helikopterini imha ettiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, düşürülen savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.
İran ordusunun savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." açıklamasında bulunmuştu.
İranlı yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamada, ABD operasyonunun, İsfahan’daki nükleer santrale sızma girişimi olduğunu savunmuştu.