https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/hakan-safiden-aziz-yildirima-tebrik-1106323881.html
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a tebrik
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a tebrik
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Safi "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Rakibimizi, Aziz başkanı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T21:36+0300
2026-06-07T21:36+0300
2026-06-07T21:44+0300
spor
hakan safi
aziz yıldırım
fenerbahçe
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Chobani Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek, Fenerbahçe'nin emrinde olduğunu söyledi.Safi açıklamasında şunları ifade etti:'Fenerbahçe taraftarı eskiden yana'Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştığını söyleyen Safi, "Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri, gördüğünüz gibi, Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar, rakibi de kutluyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/formula-1-monaco-grand-prixini-kimi-antonelli-kazandi-1106321276.html
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hakan safi, aziz yıldırım, fenerbahçe
hakan safi, aziz yıldırım, fenerbahçe
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a tebrik
21:36 07.06.2026 (güncellendi: 21:44 07.06.2026)
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Safi "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Rakibimizi, Aziz başkanı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Chobani Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek, Fenerbahçe'nin emrinde olduğunu söyledi.
Safi açıklamasında şunları ifade etti:
Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Aziz başkanı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum.
Bizlere oy veren değerli camiama çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun var olsunlar. Bize inanmışlar. Diğer tarafta da bize oy vermeyenler var, onları da anlamak lazım. Gerekli istişareleri yaparak önümüzü şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için.
'Fenerbahçe taraftarı eskiden yana'
Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştığını söyleyen Safi, "Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri, gördüğünüz gibi, Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar, rakibi de kutluyorum" dedi.