https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/hakan-safiden-aziz-yildirima-tebrik-1106323881.html

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a tebrik

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a tebrik

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Safi "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Rakibimizi, Aziz başkanı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T21:36+0300

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spor

hakan safi

aziz yıldırım

fenerbahçe

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Chobani Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek, Fenerbahçe'nin emrinde olduğunu söyledi.Safi açıklamasında şunları ifade etti:'Fenerbahçe taraftarı eskiden yana'Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştığını söyleyen Safi, "Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri, gördüğünüz gibi, Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar, rakibi de kutluyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/formula-1-monaco-grand-prixini-kimi-antonelli-kazandi-1106321276.html

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hakan safi, aziz yıldırım, fenerbahçe