Fenerbahçe başkanını seçiyor: '20 Haziran'a kadar teknik direktör sorununu çözeceğiz, 2 futbolcu ile anlaştık'
13:31 07.06.2026 (güncellendi: 13:45 07.06.2026)
Fenerbahçe başkanını seçiyor
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Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Özgür Peker, seçildikleri takdirde Süper Lig'deki şampiyonluk özlemine son vereceklerini söyledi.
enerbahçe Kulübü'nde, Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sabah erken saatlerde başladı.
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe başkanını seçiyor
Fenerbahçe başkanını seçiyor
© AA / Ali Atmaca
Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Özgür Peker, Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda basının sorularını yanıtladı.
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe başkanını seçiyor
Fenerbahçe başkanını seçiyor
© AA / Ali Atmaca
Kongrenin Fenerbahçe'nin şanına ve şöhretine yakışır bir şekilde geçtiğini belirten Özgür Peker, "Bu demokrasi şölenine eşlik eden büyük taraftarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Kongre üyelerimize de teşekkür ediyorum. Bahanelerin değil çözümlerin gündeme geldiği, tartışmaların bittiği seçim atmosferiyle karşı karşıya kaldık. Projelerimizi ve düşüncelerimizi paylaştık. İnşallah bugün de kazanan Fenerbahçe olacak." ifadelerini kullandı.
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe başkanını seçiyor
Fenerbahçe başkanını seçiyor
© AA / Ali Atmaca
Fenerbahçe'nin geçmişte yapılan hataları tartışarak zaman kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Peker, "Fenerbahçe'nin kaybettiği zamanı telafi etmeye ihtiyacı var. Bu anlayışla yola çıkacağız. Başkanımızla ve taraftarımızla birlik ve beraberliği sağlayarak özlenen şampiyonluğu getireceğiz. Fenerbahçe, büyük bir camiadır. Kendi içindeki sorunları çözecek iradeyi ortaya koyacak yönetim seçilecektir. Aziz Yıldırım, vizyonuyla, tecrübesiyle ve liderliğiyle bize başkanlık edecek. Biz de onun liderliğinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 12 yıldır hasret kaldığımız bir şampiyonluğumuz var. Çocuklarımıza hesap vermekte artık zorlanıyoruz. Bu sene bu camiaya şampiyonluğu kazandırmamız gerekiyor. Fenerbahçe'yi başkanımızın liderliğinde toparlayacağımıza ve şampiyon olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
Teknik direktör ve transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Özgür Peker, "En büyük transfer Aziz Yıldırım'ın kendisidir. Yerli ve yabancı görüştüğümüz hocalarımız mevcut. 20 Haziran'a kadar teknik direktör sorununu çözeceğiz. 2 futbolcu ile anlaştık. Mazbatayı alır almaz açıklayacağız. Hocamızla ilgili 4 aday arasında oylama yapacağız. Ortak fikrimiz neyse onunla anlaşacağız." şeklinde görüş belirtti.
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe başkanını seçiyor
Fenerbahçe başkanını seçiyor
© AA / Ali Atmaca
Hakan Safi'nin listesinde yer alan Taha Doğan ise şunları kaydetti:
"Başkanımız, 'Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır' diyor. Geçmişte de gönüllü fedakarlıklar yaptı. Transfer de önemliydi çünkü başkanımız şampiyon olmak istiyor. Kaybedecek bir günümüz yok. Göreve geldiğimiz andan itibaren transferlerimizi de en doğru zamanda gerçekleştireceğiz. İkincilik, Fenerbahçe'nin kaderi değil. Bunu değiştireceğine inandığımız için Hakan başkanla beraberiz. Katılımın daha fazla olduğu gösteriliyor. Bunu devam ettirelim. Genel kurul üyelerimiz görevlerini yerine getirip oylarını kullansınlar. Bizi tercih ederlerse mutlu oluruz ve mayısta birlikte şampiyonluk kutlarız."