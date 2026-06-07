https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/eurovisionda-sert-dusus-izleyici-sayisi-35-milyon-azaldi-1106314422.html

Eurovision'da sert düşüş: İzleyici sayısı 35 milyon azaldı

Eurovision'da sert düşüş: İzleyici sayısı 35 milyon azaldı

Sputnik Türkiye

İsrail'in katılımını protesto ederek yarışmayı boykot eden ülkelerin gölgesinde gerçekleşen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması, geçen yıla göre televizyon... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T13:03+0300

2026-06-07T13:03+0300

2026-06-07T13:03+0300

dünya

eurovision şarkı yarışması

ebu

gazze

filistin

i̇srail

avrupa

boykot

protesto

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Avrupa Yayın Birliğinden (EBU), bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın izlenme sayılarını duyurdu.Açıklamaya göre, Viyana'da 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı televizyondan izleyenlerin sayısı, geçen yıl İsviçre'nin Basel kentindeki yarışmaya kıyasla 35 milyon kişi düşerek 131 milyon oldu.Ev sahibi Avusturya'da izlenme sayısı önemli ölçüde artarken yarışmaya katılmalarına rağmen Eurovision, Polonya'da 3.8 milyon, İngiltere'de 3.7 milyon ve Fransa'da 3.3 milyon daha az kişi tarafından izlendi.Geçen yıl Basel'de düzenlenen yarışma, televizyonlarda 166 milyon kişi tarafından izlenmişti.İsrail'in Eurovision'a katılımı boykot edilmiştiİsrail'in yarışmaya katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilerek boykot kararı almıştı.Yarışmanın 12 Mayıs'ta yapılan ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Neom Bettan, "soykırımı durdurun" sloganıyla protesto edilmişti. Bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı vermişti.Üzerlerine "Özgür Filistin" yazıları yazan, Filistin bayrakları çizen ve "soykırımı durdurun" sloganı atan göstericiler, salondan zor kullanılarak çıkartılmıştı.16 Mayıs'ta düzenlenen finalde 3. sırada sahneye çıkan İsrailli şarkıcı, izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edilmişti. Ayrıca, İsrail'in seyirci oylarının açıklandığı sırada yuhalandığı da duyulmuştu.Öte yandan, Eurovision finaline saatler kala binden fazla Filistin destekçisi, yarışmanın yapıldığı Wiener Stadthalle etkinlik merkezi yakınlarına yürümüştü."Çocukların ve halkın katili İsrail", "Soykırımı kutlamayın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş boyunca "İsrail'i boykot edin", "Soykırıma sahne yok" sloganları atmıştı.Çok sayıda uluslararası aktivist, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gösteride yaptıkları konuşmada, Avrupa Yayın Birliğini (EBU), İsrail'i yarışmadan menetmeye çağırmıştı.İsrail'in katılımına tepki olarak alternatif konser düzenlenmiştiEurovision haftasında "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla Viyana'daki Maria-Theresien Meydanı'nda, düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katılmıştı.İsrail'in Eurovision'a katılımına yönelik tepkileri görünür kılmayı ve Filistin'e destek mesajı vermeyi amaçlayan konserde, Gazze'deki soykırım, işgal ve insani duruma dikkati çeken performanslar sergilenmişti.Etkinlik kapsamında birçok aktivist, gazeteci ve sanatçı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dayanışma mesajı veren konuşmalar yapmıştı.Konuşmacılar, soykırım yapan İsrail'i menetmeyen Avrupa Yayın Birliğine (EBU) tepki göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/ermenistan-sandik-basinda-pasinyandan-moskova-ile-kriz-yok-mesaji-1106314020.html

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eurovision şarkı yarışması, ebu, gazze, filistin, i̇srail, avrupa, boykot, protesto