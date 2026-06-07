Ermenistan sandık başında: Paşinyan'dan 'Moskova ile kriz yok' mesajı
© SputnikНикол Пашинян голосует в день парламентских выборов (7 июня 2026). Еревaн
© Sputnik
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Ermenistan'da yeni dönem parlamento üyelerini belirleyecek genel seçimlerde oy verme süreci başlarken, Başbakan Paşinyan'ın Rusya ile ilişkilere dair yaptığı açıklamalar sandık gününe damga vurdu.
Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Ermenistan'da halk, 5 yıl boyunca yasama faaliyetlerini yürütecek yeni meclisi seçmek üzere sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara akın etti.
Ülke genelinde yerel saatle 08.00’de açılan seçim merkezlerinde hareketlilik sürerken, seçmenler saat 20.00’ye kadar oylarını kullanabilecek.
Ülke genelinde yerel saatle 08.00’de açılan seçim merkezlerinde hareketlilik sürerken, seçmenler saat 20.00’ye kadar oylarını kullanabilecek.
2 bin 5 sandık kuruldu
Seçim maratonunun başlamasıyla birlikte ülke genelinde kurulan 2 bin 5 sandıkta oy verme işlemleri hız kazandı.
Yeni mecliste koltuk sahibi olabilmek için 16 siyasi parti ve 2 ittifak (blok) kıyasıya bir yarış yürütüyor.
Sandıktan birinci çıkarak parlamentoda çoğunluğu elde edecek siyasi güç, aynı zamanda ülkenin yönetiminde en yetkili isim olacak başbakanı belirleme hakkına da sahip olacak.
Yeni mecliste koltuk sahibi olabilmek için 16 siyasi parti ve 2 ittifak (blok) kıyasıya bir yarış yürütüyor.
Sandıktan birinci çıkarak parlamentoda çoğunluğu elde edecek siyasi güç, aynı zamanda ülkenin yönetiminde en yetkili isim olacak başbakanı belirleme hakkına da sahip olacak.
'Putin ile ilişkilerimiz çok yakın'
Sandık başında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Nikol Paşinyan, iç politikadaki muhalif unsurların Moskova ile Erivan arasında bir gerilim yaratma çabasında olduğunu vurguladı.
İlişkilerde herhangi bir kriz yaşanmadığının altını çizen Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok yakın ilişkileri olduğu için bu girişimlerin sonuç vermediğini kaydetti.
İlişkilerde herhangi bir kriz yaşanmadığının altını çizen Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok yakın ilişkileri olduğu için bu girişimlerin sonuç vermediğini kaydetti.
Yeğen Karapetyan güçlü isimlerden
Seçimin bir diğer iddialı ismi, Güçlü Ermenistan Partisi lideri, iş insanı Samvel Karapetyan'ın yerine siyaset sahnesinde ön saflara geçen yeğeni Narek Karapetyan.
Sandığa giderek oyunu kullanan genç siyasetçi Karapetyan, seçimlerin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Sandığa giderek oyunu kullanan genç siyasetçi Karapetyan, seçimlerin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.