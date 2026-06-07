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ABD'de festival alanında silahlı saldırı: 12 kişi yaralı
ABD'de festival alanında silahlı saldırı: 12 kişi yaralı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ohio eyaletinde bir festival alanında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
amerika birleşik devletleri
abd
ohio
silahlı saldırı
yaralı
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Amerika Birleşik Devletleri silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Olay, Ohio eyaletine bağlı Toledo şehrinde yaşandı.Festival alanında art arda ateş açıldı, saldırıda ikisi ağır en az 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.Büyük paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/irandan-abd-aciklamasi-her-turlu-tirmanmanin-sorumlusu-abd-olacaktir-1106306862.html
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amerika birleşik devletleri, abd, ohio, silahlı saldırı, yaralı
amerika birleşik devletleri, abd, ohio, silahlı saldırı, yaralı

ABD'de festival alanında silahlı saldırı: 12 kişi yaralı

10:01 07.06.2026
© AA / Kyle MazzaArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA / Kyle Mazza
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ABD'nin Ohio eyaletinde bir festival alanında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Amerika Birleşik Devletleri silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Olay, Ohio eyaletine bağlı Toledo şehrinde yaşandı.
Festival alanında art arda ateş açıldı, saldırıda ikisi ağır en az 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Büyük paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
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