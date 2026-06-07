https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/can-polatin-silahla-oldurulmesine-iliskin-yakalanan-4-zanli-adliyede-1106317348.html

Can Polat'ın silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyede

Can Polat'ın silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyede

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çeşme ilçesinde otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul'da adliyeye... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T14:07+0300

2026-06-07T14:07+0300

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türki̇ye

dilan polat

engin polat

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Haziran'daki "kasten öldürme" olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı.Çalışmalar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.Polis ekiplerince yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.Ne olmuştu?Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde, 3 Haziran'daki silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Öldürülen kişinin kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmişti.Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/can-polat-cinayetinde-tehdit-detayi-engin-polatin-ifadesi-ortaya-cikti-1106243603.html

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dilan polat, engin polat