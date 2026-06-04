https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/can-polat-cinayetinde-tehdit-detayi-engin-polatin-ifadesi-ortaya-cikti-1106243603.html

Can Polat cinayetinde 'tehdit' detayı: Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı

Can Polat cinayetinde 'tehdit' detayı: Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir otelin önünde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma sürerken... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T10:43+0300

2026-06-04T10:43+0300

2026-06-04T10:43+0300

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dilan polat

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Olay, İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otelin önünde bulunan Can Polat, S.A. isimli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede Hayatını KaybettiDoktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Can Polat yaşamını yitirdi.Can Polat’ın, kamuoyunda tanınan isimler olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenildi.Şüpheli Silahla Birlikte YakalandıSaldırının ardından bölgeden araçla uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı.Yürütülen operasyon sonucunda şüpheli S.A., olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Saldırı Anı Kameralara YansıdıOlay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Görüntülerde, şüphelinin otomobilinin yanında bulunan Can Polat’a ateş açtığı, yaralanan Polat’ın ve şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.Polis ekiplerinin incelemesinde, gözaltına alınan şüphelinin saldırı öncesinde otel çevresinde keşif yaptığı da belirlendi.Engin Polat’ın İfadesindeki Tehdit DetayıSoruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Engin Polat’ın, hayatını kaybeden Can Polat’ın amcasının oğlu olduğunu ve yanında şoförlük yaptığını söylediği öğrenildi.Polat’ın ifadesinde, yaklaşık iki yıldır "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini öne sürdüğü ve bu nedenle daha önce emniyete ifade verdiğini anlattığı belirtildi.Engin Polat’ın ifadesinde, Çeşme’de yaklaşık iki gündür tatilde olduklarını, bu süreçte herhangi bir olaya karışmadıklarını, tehdit almadıklarını ve takip edildiklerinden şüphelenmediklerini söylediği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/varlik-barisi-resmi-gazetede-kazancini-turkiyeye-getirene-20-yil-vergi-yok-1106241777.html

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