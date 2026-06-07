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BBP Genel Başkanı Destici’den asgari ücret ve emekli maaşlarına zam çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den asgari ücret ve emekli maaşlarına zam çağrısı
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kurultayında ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak asgari ücretli ve... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T16:54+0300
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poli̇ti̇ka
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici
seçim
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim yasası
seçim sonuçları
yerel seçim
kurultay
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Büyük Birlik Partisi (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'daki ATO Congresium'da gerçekleştirildi.Kurultayda konuşan BBP lideri Destici, faize dayalı ekonomik düzenin emeği değersizleştirdiğini ve insanı merkeze alan bir ekonomik modelden yana olduklarını vurguladı.Temmuz ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerektiğini savunan Destici, konuşmasında şunları söyledi:Öte yandan açılış konuşmasının tamamlanmasının ardından kurultayda oy kullanma sürecine geçildi. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanlığına yeniden Mustafa Destici seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/bbp-genel-baskani-destici-maduroya-yonelik-hukuk-disi-operasyonu-kiniyorum-1102473068.html
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bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim, kurultay
bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim, kurultay

BBP Genel Başkanı Destici’den asgari ücret ve emekli maaşlarına zam çağrısı

16:54 07.06.2026
© AA / Evrim AydınBBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kurultayda oyunu kullandı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kurultayda oyunu kullandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA / Evrim Aydın
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kurultayında ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak asgari ücretli ve emeklilerin gelirlerinin artırılması gerektiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'daki ATO Congresium'da gerçekleştirildi.
Kurultayda konuşan BBP lideri Destici, faize dayalı ekonomik düzenin emeği değersizleştirdiğini ve insanı merkeze alan bir ekonomik modelden yana olduklarını vurguladı.
Temmuz ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerektiğini savunan Destici, konuşmasında şunları söyledi:

Enflasyon farkı kadar en az bir zammı, asgari ücretliye versin istiyoruz. Aynı şekilde emeklilerimizin de yüzünün güldürülmesini istiyoruz. Emeklinin yıllarca çalışıp neredeyse açlık altında bir gelire mahkum edilmesine razı değiliz. Biz insanı merkeze alan bir ekonomik düzenden yanayız.
Öte yandan açılış konuşmasının tamamlanmasının ardından kurultayda oy kullanma sürecine geçildi. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanlığına yeniden Mustafa Destici seçildi.
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