BBP Genel Başkanı Destici’den asgari ücret ve emekli maaşlarına zam çağrısı



Enflasyon farkı kadar en az bir zammı, asgari ücretliye versin istiyoruz. Aynı şekilde emeklilerimizin de yüzünün güldürülmesini istiyoruz. Emeklinin yıllarca çalışıp neredeyse açlık altında bir gelire mahkum edilmesine razı değiliz. Biz insanı merkeze alan bir ekonomik düzenden yanayız.