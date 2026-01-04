https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/bbp-genel-baskani-destici-maduroya-yonelik-hukuk-disi-operasyonu-kiniyorum-1102473068.html
BBP Genel Başkanı Destici: Maduro'ya yönelik hukuk dışı operasyonu kınıyorum
BBP Genel Başkanı Destici: Maduro'ya yönelik hukuk dışı operasyonu kınıyorum
04.01.2026
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Maduro operasyonunu eleştirdi.ABD’nin tutumunun açık bir çifte standart olduğunu belirten BBP lideri Destici, “Adalet, güçlülerin keyfine göre değil, hukuka göre işletilmelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail’in katil başbakanı Netanyahu’ya kol kanat gereceksin, her türlü siyasi ve askeri desteği vereceksin; sonra hakkında hiçbir uluslararası mahkeme kararı bulunmayan Venezüella Devlet Başkanı’nı haydut yöntemlerle ülkesinden alıp yargılayacağını ilan edeceksin. Bu bir hukuk devleti refleksi değildir, bu açık bir çifte standarttır. Bu bir adalet arayışı değil, küresel zorbalıktır” dedi.Birleşmiş Milletler’in derhal toplanarak uluslararası hukuku ihlal eden bu eyleme karşı net ve kararlı bir tepki göstermesi gerektiğini belirten Destici, “Bu düzenin adı adalet değil, zorbalıktır. Hukuksuzluğa ve emperyalizme karşıyız, adaletin ve hukukun yanındayız. ABD’nin Venezüella’nın seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik hukuk dışı operasyonunu kınıyorum” ifadelerini kullandı.
