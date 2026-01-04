https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/bbp-genel-baskani-destici-maduroya-yonelik-hukuk-disi-operasyonu-kiniyorum-1102473068.html

BBP Genel Başkanı Destici: Maduro'ya yönelik hukuk dışı operasyonu kınıyorum

BBP Genel Başkanı Destici: Maduro'ya yönelik hukuk dışı operasyonu kınıyorum

Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonunu kınadı. Destici, Birleşmiş... 04.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-04T15:10+0300

2026-01-04T15:10+0300

2026-01-04T15:10+0300

türki̇ye

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

venezüella’da darbe girişimi

maduro'ya suikast girişimi

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0f/1071104232_0:129:2878:1748_1920x0_80_0_0_a97555df77d3dc1c8b1bdb2fd850633a.jpg

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Maduro operasyonunu eleştirdi.ABD’nin tutumunun açık bir çifte standart olduğunu belirten BBP lideri Destici, “Adalet, güçlülerin keyfine göre değil, hukuka göre işletilmelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail’in katil başbakanı Netanyahu’ya kol kanat gereceksin, her türlü siyasi ve askeri desteği vereceksin; sonra hakkında hiçbir uluslararası mahkeme kararı bulunmayan Venezüella Devlet Başkanı’nı haydut yöntemlerle ülkesinden alıp yargılayacağını ilan edeceksin. Bu bir hukuk devleti refleksi değildir, bu açık bir çifte standarttır. Bu bir adalet arayışı değil, küresel zorbalıktır” dedi.Birleşmiş Milletler’in derhal toplanarak uluslararası hukuku ihlal eden bu eyleme karşı net ve kararlı bir tepki göstermesi gerektiğini belirten Destici, “Bu düzenin adı adalet değil, zorbalıktır. Hukuksuzluğa ve emperyalizme karşıyız, adaletin ve hukukun yanındayız. ABD’nin Venezüella’nın seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik hukuk dışı operasyonunu kınıyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/abdnin-venezuellaya-askeri-mudahalesiyle-ilgili-asya-pasifik-ulkelerinden-aciklamalar-1102472063.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella’da darbe girişimi, maduro'ya suikast girişimi, bbp, büyük birlik partisi (bbp)