https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/irandan-abd-aciklamasi-her-turlu-tirmanmanin-sorumlusu-abd-olacaktir-1106306862.html
İran'dan ABD açıklaması: 'Her türlü tırmanmanın sorumlusu ABD olacaktır'
İran'dan ABD açıklaması: 'Her türlü tırmanmanın sorumlusu ABD olacaktır'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran radar tesislerine yönelik saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, Washington'un bölgeyi yeniden çatışma... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T23:31+0300
2026-06-06T23:31+0300
2026-06-06T23:31+0300
poli̇ti̇ka
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i̇ran
washington
dışişleri bakanlığı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran ile yapılan ateşkesi ihlal ederek Orta Doğu’yu ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını bildirdi.Hafta içinde ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), insansız hava aracı saldırılarının yaşandığı sırada ABD güçlerinin Goruk ve Kiş Adası’ndaki İran radar istasyonlarına saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. İran ise buna karşılık bölgedeki ABD üslerini hedef almıştı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Bakanlık ayrıca İran’ın egemenliğini ve ulusal çıkarlarını mevcut tüm imkan ve kabiliyetlerini kullanarak savunacağını belirtti. Bunun yanı sıra, bölge ülkelerine İran’a yönelik saldırgan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ABD’ye kendi topraklarını veya tesislerini kullandırmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/bati-basini-witkoff-ve-kushner-iran-gorusmeleri-oncesi-nukleer-uzmanlarla-bulustu-1106305798.html
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abd, i̇ran, washington, dışişleri bakanlığı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, i̇ran, washington, dışişleri bakanlığı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
İran'dan ABD açıklaması: 'Her türlü tırmanmanın sorumlusu ABD olacaktır'
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran radar tesislerine yönelik saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, Washington'un bölgeyi yeniden çatışma ortamına sürüklediğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran ile yapılan ateşkesi ihlal ederek Orta Doğu’yu ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını bildirdi.
Hafta içinde ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), insansız hava aracı saldırılarının yaşandığı sırada ABD güçlerinin Goruk ve Kiş Adası’ndaki İran radar istasyonlarına saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. İran ise buna karşılık bölgedeki ABD üslerini hedef almıştı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Amerika Birleşik Devletleri’nin ateşkesi tekrar tekrar ihlal etmesi, bu ülkenin yalnızca gerilimi azaltmaya ve istikrar yoluna geri dönmeye isteksiz olduğunu değil, aynı zamanda maceracı eylemleri aracılığıyla bölgeyi ciddi tehditlere maruz bıraktığını da göstermektedir. Bu hukuka aykırı eylemlerin sonuçlarının ve her türlü olası tırmanmanın sorumluluğu ABD hükümetine ait olacaktır.
Bakanlık ayrıca İran’ın egemenliğini ve ulusal çıkarlarını mevcut tüm imkan ve kabiliyetlerini kullanarak savunacağını belirtti. Bunun yanı sıra, bölge ülkelerine İran’a yönelik saldırgan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ABD’ye kendi topraklarını veya tesislerini kullandırmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.