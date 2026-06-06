https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/irandan-abd-aciklamasi-her-turlu-tirmanmanin-sorumlusu-abd-olacaktir-1106306862.html

İran'dan ABD açıklaması: 'Her türlü tırmanmanın sorumlusu ABD olacaktır'

İran'dan ABD açıklaması: 'Her türlü tırmanmanın sorumlusu ABD olacaktır'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran radar tesislerine yönelik saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, Washington'un bölgeyi yeniden çatışma... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T23:31+0300

2026-06-06T23:31+0300

2026-06-06T23:31+0300

poli̇ti̇ka

abd

i̇ran

washington

dışişleri bakanlığı

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran ile yapılan ateşkesi ihlal ederek Orta Doğu’yu ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını bildirdi.Hafta içinde ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), insansız hava aracı saldırılarının yaşandığı sırada ABD güçlerinin Goruk ve Kiş Adası’ndaki İran radar istasyonlarına saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. İran ise buna karşılık bölgedeki ABD üslerini hedef almıştı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Bakanlık ayrıca İran’ın egemenliğini ve ulusal çıkarlarını mevcut tüm imkan ve kabiliyetlerini kullanarak savunacağını belirtti. Bunun yanı sıra, bölge ülkelerine İran’a yönelik saldırgan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ABD’ye kendi topraklarını veya tesislerini kullandırmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/bati-basini-witkoff-ve-kushner-iran-gorusmeleri-oncesi-nukleer-uzmanlarla-bulustu-1106305798.html

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Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, washington, dışişleri bakanlığı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)