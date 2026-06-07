Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/2026-2027-av-donemi-avlanma-bolgeleri-sureleri-turleri-ve-limitleri-belirlendi-1106311388.html
2026-2027 av dönemi: Avlanma bölgeleri, süreleri, türleri ve limitleri belirlendi
2026-2027 av dönemi: Avlanma bölgeleri, süreleri, türleri ve limitleri belirlendi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunun 2026-2027 dönemine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T11:31+0300
2026-06-07T11:31+0300
türki̇ye
av
av sezonu
av dönemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/08/1042802568_71:0:1211:641_1920x0_80_0_0_364083b4d9852a90fd1f01e609f6db8a.jpg
Karara göre, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, avlanma bölgeleri, süreleri, türleri ve limitleri belirlendi.Bıldırcın ve üveyik avı, Ege ve Marmara bölgelerinde 18 Ağustos'ta, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise 25 Ağustos'ta başlayacak.Aynı bölgelerde (bazı iller hariç) kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı ise 28 Ekim 2026 ile 17 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılabilecek.Söz konusu bölgelerde, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı 24 Ekim'de başlayacak ve 7 Mart 2027'de sona erecek.Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı Ege ve Marmara'da 18 Ağustos'ta diğer bölgelerde ise 25 Ağustos'ta başlayıp 7 Mart 2027'ye kadar devam edecek.Yaban tavşanı ve tilki avı, Marmara'da 10 Ekim diğer bölgelerde 28 Ekim, yaban domuzu ve çakal avı ise Ege ve Marmara'da 18 Ağustos diğer bölgelerde 25 Ağustos'ta başlayacak.Av limitleriAvcıların bir günde avlayabileceği limitler de karara bağlandı. Bir avcı gün içinde, 10'dan fazla bıldırcın, alakarga, 3'er adetten fazla üveyik, karatavuk, öter ardıç, sakarca ve karabatak, 4'ten fazla sakar meke, 6'dan fazla kaya güvercini, tahtalı, 5'ten fazla çulluk, 1'den fazla su çulluğu avlayamayacak.Söz konusu süreler içinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbest olacak.Yaban domuzu, bıldırcın, üveyik, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk avı salı günü de yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/uzmanindan-kene-uyarisi-yogun-yagisla-gecen-kis-mevsimi-kene-populasyonunu-artirabilir-1104523517.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/08/1042802568_213:0:1068:641_1920x0_80_0_0_993acc22593d5b44e0a04518472e81b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
av, av sezonu, av dönemi
av, av sezonu, av dönemi

2026-2027 av dönemi: Avlanma bölgeleri, süreleri, türleri ve limitleri belirlendi

11:31 07.06.2026
© İHA / MUSTAFA ALTAR ZEYHANav, avlanma, tüfek
av, avlanma, tüfek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© İHA / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunun 2026-2027 dönemine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, avlanma bölgeleri, süreleri, türleri ve limitleri belirlendi.
Bıldırcın ve üveyik avı, Ege ve Marmara bölgelerinde 18 Ağustos'ta, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise 25 Ağustos'ta başlayacak.
Aynı bölgelerde (bazı iller hariç) kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı ise 28 Ekim 2026 ile 17 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılabilecek.
Söz konusu bölgelerde, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı 24 Ekim'de başlayacak ve 7 Mart 2027'de sona erecek.
Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı Ege ve Marmara'da 18 Ağustos'ta diğer bölgelerde ise 25 Ağustos'ta başlayıp 7 Mart 2027'ye kadar devam edecek.
Yaban tavşanı ve tilki avı, Marmara'da 10 Ekim diğer bölgelerde 28 Ekim, yaban domuzu ve çakal avı ise Ege ve Marmara'da 18 Ağustos diğer bölgelerde 25 Ağustos'ta başlayacak.

Av limitleri

Avcıların bir günde avlayabileceği limitler de karara bağlandı. Bir avcı gün içinde, 10'dan fazla bıldırcın, alakarga, 3'er adetten fazla üveyik, karatavuk, öter ardıç, sakarca ve karabatak, 4'ten fazla sakar meke, 6'dan fazla kaya güvercini, tahtalı, 5'ten fazla çulluk, 1'den fazla su çulluğu avlayamayacak.
Söz konusu süreler içinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbest olacak.
Yaban domuzu, bıldırcın, üveyik, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk avı salı günü de yapılabilecek.
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
SAĞLIK
Uzmanından 'kene' uyarısı: Yoğun yağışla geçen kış mevsimi, KKKA virüsü taşıyan kene popülasyonunu artırabilir
26 Mart, 12:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала