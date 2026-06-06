Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/yerebatan-sarnici-yeniden-acildi-haziran-ayinda-turk-vatandaslarina-ucretsiz-olacak-1106298358.html
Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı: Haziran ayında Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak
Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı: Haziran ayında Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
Yerebatan Sarnıcı, tahliye süreci ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün saat 09.00 itibarıyla yeniden ziyarete açıldı. Vakıflar Genel... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T10:25+0300
2026-06-06T10:25+0300
yaşam
yerebatan sarnıcı
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/10/1043410228_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6e2ea9b3f0e3884e4f431b2ea24ca229.jpg
İstanbul’un en ikonik kültürel miras alanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, tahliye işlemlerinin ardından gerçekleştirilen acil teknik inceleme, bakım ve onarım çalışmalarının hızla tamamlanmasıyla bugün saat 09.00 itibarıyla yeniden kapılarını açtı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi dokunun korunması ve ziyaretçi konforunun kesintisiz sağlanması amacıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.Haziran ayında Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti muafiyetiKültür sanat meraklılarına büyük bir müjde veren yetkililer, Türk vatandaşlarına Haziran ayı boyunca ücretsiz giriş imkanı tanındığını duyurdu. Haziran ayının bitimiyle birlikte yerli ziyaretçiler, avantajlı bir şekilde MüzeKart uygulaması kapsamında sarnıcı gezmeye devam edebilecek. Bu hamleyle birlikte tarihi alana olan yerli turist trafiğinin rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında yasal devir süreciYapılan resmi açıklamada, sarnıcın 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca mazbut vakıflar adına tescil edildiği ve 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tahliye işlemlerinin tamamlanarak Vakıflar idaresince devralındığı bildirildi. Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, sürecin tamamen yasal mevzuat çerçevesinde, arşiv kayıtları ve uzman raporları dikkate alınarak yürütüldüğünü vurguladı.Çetin, 1921 tarihli Evkaf-ı Hümayun Nezareti tezkereleri ile 1926-1928 yıllarına ait kadastro kayıtlarına göre yapının Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han (Ayasofya) Vakfı ve Kanuni Sultan Süleyman Han (Kırk Çeşme) Vakfı başta olmak üzere vakıf su sisteminin doğrudan bir parçası olduğunu belirtti.Kamuoyunda yapının Bizans dönemi kökenli olduğu ve vakıf hukukuyla ilişkilendirilemeyeceği yönündeki iddialara da net bir yanıt verildi. Kanunun ilgili maddesine atıfta bulunan Levent Çetin, antik dönemden devralınan yapıların asırlarca Osmanlı vakıflarının bütçeleriyle onarıldığını ve işletildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/st-petersburgda-spiefin-son-gununde-kitlesel-iha-saldirisi-141-hava-hedefi-dusuruldu-1106298214.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/10/1043410228_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5a1c9f6ce1457392f8959a1e74a85cfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yerebatan sarnıcı, türkiye, haberler
yerebatan sarnıcı, türkiye, haberler

Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı: Haziran ayında Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak

10:25 06.06.2026
© AAYerebatan Sarnıcı
Yerebatan Sarnıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
© AA
Abone ol
Yerebatan Sarnıcı, tahliye süreci ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün saat 09.00 itibarıyla yeniden ziyarete açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan tarihi mekanda, Türk vatandaşlarına Haziran ayı boyunca ücretsiz ziyaret imkanı sunulacak.
İstanbul’un en ikonik kültürel miras alanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, tahliye işlemlerinin ardından gerçekleştirilen acil teknik inceleme, bakım ve onarım çalışmalarının hızla tamamlanmasıyla bugün saat 09.00 itibarıyla yeniden kapılarını açtı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi dokunun korunması ve ziyaretçi konforunun kesintisiz sağlanması amacıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Haziran ayında Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti muafiyeti

Kültür sanat meraklılarına büyük bir müjde veren yetkililer, Türk vatandaşlarına Haziran ayı boyunca ücretsiz giriş imkanı tanındığını duyurdu. Haziran ayının bitimiyle birlikte yerli ziyaretçiler, avantajlı bir şekilde MüzeKart uygulaması kapsamında sarnıcı gezmeye devam edebilecek. Bu hamleyle birlikte tarihi alana olan yerli turist trafiğinin rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında yasal devir süreci

Yapılan resmi açıklamada, sarnıcın 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca mazbut vakıflar adına tescil edildiği ve 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tahliye işlemlerinin tamamlanarak Vakıflar idaresince devralındığı bildirildi. Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, sürecin tamamen yasal mevzuat çerçevesinde, arşiv kayıtları ve uzman raporları dikkate alınarak yürütüldüğünü vurguladı.
Çetin, 1921 tarihli Evkaf-ı Hümayun Nezareti tezkereleri ile 1926-1928 yıllarına ait kadastro kayıtlarına göre yapının Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han (Ayasofya) Vakfı ve Kanuni Sultan Süleyman Han (Kırk Çeşme) Vakfı başta olmak üzere vakıf su sisteminin doğrudan bir parçası olduğunu belirtti.
Kamuoyunda yapının Bizans dönemi kökenli olduğu ve vakıf hukukuyla ilişkilendirilemeyeceği yönündeki iddialara da net bir yanıt verildi. Kanunun ilgili maddesine atıfta bulunan Levent Çetin, antik dönemden devralınan yapıların asırlarca Osmanlı vakıflarının bütçeleriyle onarıldığını ve işletildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Yerebatan Sarnıcı, yüzyıllar boyunca Osmanlı vakıf sistemi içerisinde işletilmiş, bakımı yapılmış ve vakıf hayratlarına su dağıtan bir merkez olmuştur. Yapının kökeninin antik döneme dayanması, asırlar boyu vakıf eliyle yaşatıldığı gerçeğini değiştiremeyeceği gibi üzerlerindeki vakıf hukukunu da ortadan kaldırmaz."
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
St. Petersburg'da SPIEF'in son gününde kitlesel İHA saldırısı: 141 hava hedefi düşürüldü
10:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала