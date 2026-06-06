https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/yerebatan-sarnici-yeniden-acildi-haziran-ayinda-turk-vatandaslarina-ucretsiz-olacak-1106298358.html

Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı: Haziran ayında Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak

Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı: Haziran ayında Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

Yerebatan Sarnıcı, tahliye süreci ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün saat 09.00 itibarıyla yeniden ziyarete açıldı. Vakıflar Genel... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T10:25+0300

2026-06-06T10:25+0300

2026-06-06T10:25+0300

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yerebatan sarnıcı

türkiye

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İstanbul’un en ikonik kültürel miras alanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, tahliye işlemlerinin ardından gerçekleştirilen acil teknik inceleme, bakım ve onarım çalışmalarının hızla tamamlanmasıyla bugün saat 09.00 itibarıyla yeniden kapılarını açtı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi dokunun korunması ve ziyaretçi konforunun kesintisiz sağlanması amacıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.Haziran ayında Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti muafiyetiKültür sanat meraklılarına büyük bir müjde veren yetkililer, Türk vatandaşlarına Haziran ayı boyunca ücretsiz giriş imkanı tanındığını duyurdu. Haziran ayının bitimiyle birlikte yerli ziyaretçiler, avantajlı bir şekilde MüzeKart uygulaması kapsamında sarnıcı gezmeye devam edebilecek. Bu hamleyle birlikte tarihi alana olan yerli turist trafiğinin rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında yasal devir süreciYapılan resmi açıklamada, sarnıcın 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca mazbut vakıflar adına tescil edildiği ve 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tahliye işlemlerinin tamamlanarak Vakıflar idaresince devralındığı bildirildi. Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, sürecin tamamen yasal mevzuat çerçevesinde, arşiv kayıtları ve uzman raporları dikkate alınarak yürütüldüğünü vurguladı.Çetin, 1921 tarihli Evkaf-ı Hümayun Nezareti tezkereleri ile 1926-1928 yıllarına ait kadastro kayıtlarına göre yapının Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han (Ayasofya) Vakfı ve Kanuni Sultan Süleyman Han (Kırk Çeşme) Vakfı başta olmak üzere vakıf su sisteminin doğrudan bir parçası olduğunu belirtti.Kamuoyunda yapının Bizans dönemi kökenli olduğu ve vakıf hukukuyla ilişkilendirilemeyeceği yönündeki iddialara da net bir yanıt verildi. Kanunun ilgili maddesine atıfta bulunan Levent Çetin, antik dönemden devralınan yapıların asırlarca Osmanlı vakıflarının bütçeleriyle onarıldığını ve işletildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/st-petersburgda-spiefin-son-gununde-kitlesel-iha-saldirisi-141-hava-hedefi-dusuruldu-1106298214.html

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yerebatan sarnıcı, türkiye, haberler