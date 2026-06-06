https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/st-petersburgda-spiefin-son-gununde-kitlesel-iha-saldirisi-141-hava-hedefi-dusuruldu-1106298214.html

St. Petersburg'da SPIEF'in son gününde kitlesel İHA saldırısı: 141 hava hedefi düşürüldü

St. Petersburg'da SPIEF'in son gününde kitlesel İHA saldırısı: 141 hava hedefi düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya'nın dünyaya açılan en büyük ekonomi vitrini olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) son gününde, şehir ve çevreleyen Leningrad... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T10:03+0300

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2026-06-06T10:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

st. petersburg

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

aleksandr drozdenko

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

ukrayna

ukrayna ordusu

terör

terör saldırısı

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Küresel liderlerin, iş dünyasının ve üst düzey bürokratların katıldığı SPIEF'in son gününde yaşanan bu gelişme, şehirde güvenlik alarmlarının en üst seviyeye çıkarılmasına neden oldu. St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şehrin askeri amaçlı insansız hava araçlarının yoğun saldırısına uğradığını bildirdi.Beglov, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Uluslararası forumun son gününde konukların ve şehir sakinlerinin güvenliğine dikkat çeken Beglov, bölge halkına evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Saldırı nedeniyle şehir genelinde mobil internet erişiminde kesintiler yaşanırken, forum katılımcılarının da kullandığı kentin ana ulaşım merkezi Pulkovo Havalimanı’nda uçuşların koordineli ve kontrollü bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.Leningrad Bölgesi’nde 141 İHA düşürüldüZirvenin yapıldığı şehri hedef alan saldırının boyutuyla ilgili en net veri Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko'dan geldi. Drozdenko, hava savunma sistemleri tarafından toplam 141 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Saldırı sonrası Bolşaya Ijora kasabası yakınlarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevleri söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), aleksandr drozdenko, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı