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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/st-petersburgda-spiefin-son-gununde-kitlesel-iha-saldirisi-141-hava-hedefi-dusuruldu-1106298214.html
St. Petersburg'da SPIEF'in son gününde kitlesel İHA saldırısı: 141 hava hedefi düşürüldü
St. Petersburg'da SPIEF'in son gününde kitlesel İHA saldırısı: 141 hava hedefi düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya'nın dünyaya açılan en büyük ekonomi vitrini olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) son gününde, şehir ve çevreleyen Leningrad... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
st. petersburg
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
aleksandr drozdenko
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna
ukrayna ordusu
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terör saldırısı
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Küresel liderlerin, iş dünyasının ve üst düzey bürokratların katıldığı SPIEF'in son gününde yaşanan bu gelişme, şehirde güvenlik alarmlarının en üst seviyeye çıkarılmasına neden oldu. St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şehrin askeri amaçlı insansız hava araçlarının yoğun saldırısına uğradığını bildirdi.Beglov, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Uluslararası forumun son gününde konukların ve şehir sakinlerinin güvenliğine dikkat çeken Beglov, bölge halkına evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Saldırı nedeniyle şehir genelinde mobil internet erişiminde kesintiler yaşanırken, forum katılımcılarının da kullandığı kentin ana ulaşım merkezi Pulkovo Havalimanı’nda uçuşların koordineli ve kontrollü bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.Leningrad Bölgesi’nde 141 İHA düşürüldüZirvenin yapıldığı şehri hedef alan saldırının boyutuyla ilgili en net veri Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko'dan geldi. Drozdenko, hava savunma sistemleri tarafından toplam 141 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Saldırı sonrası Bolşaya Ijora kasabası yakınlarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevleri söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/kremlinden-washingtona-tango-mesaji-abd-hazir-oldugunda-karsilik-vermeye-haziriz-1106298032.html
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rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), aleksandr drozdenko, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı
rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), aleksandr drozdenko, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı

St. Petersburg'da SPIEF'in son gününde kitlesel İHA saldırısı: 141 hava hedefi düşürüldü

10:03 06.06.2026 (güncellendi: 10:06 06.06.2026)
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinKhai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026
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Rusya'nın dünyaya açılan en büyük ekonomi vitrini olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) son gününde, şehir ve çevreleyen Leningrad Bölgesi geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu.
Küresel liderlerin, iş dünyasının ve üst düzey bürokratların katıldığı SPIEF'in son gününde yaşanan bu gelişme, şehirde güvenlik alarmlarının en üst seviyeye çıkarılmasına neden oldu. St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şehrin askeri amaçlı insansız hava araçlarının yoğun saldırısına uğradığını bildirdi.
Beglov, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"6 Haziran sabahı St. Petersburg, askeri amaçlı insansız hava araçlarının kitlesel saldırısına maruz kaldı. Hava savunma sistemlerimiz aktif olarak çalışıyor."
Uluslararası forumun son gününde konukların ve şehir sakinlerinin güvenliğine dikkat çeken Beglov, bölge halkına evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Saldırı nedeniyle şehir genelinde mobil internet erişiminde kesintiler yaşanırken, forum katılımcılarının da kullandığı kentin ana ulaşım merkezi Pulkovo Havalimanı’nda uçuşların koordineli ve kontrollü bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Leningrad Bölgesi’nde 141 İHA düşürüldü

Zirvenin yapıldığı şehri hedef alan saldırının boyutuyla ilgili en net veri Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko'dan geldi. Drozdenko, hava savunma sistemleri tarafından toplam 141 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Saldırı sonrası Bolşaya Ijora kasabası yakınlarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevleri söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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