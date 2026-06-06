https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/tusktan-kieve-upa-tepkisi-iliskileri-cikar-ortakligina-indirgeriz-1106297186.html

Tusk’tan Kiev’e 'UPA' tepkisi: İlişkileri çıkar ortaklığına indirgeriz

Tusk’tan Kiev’e 'UPA' tepkisi: İlişkileri çıkar ortaklığına indirgeriz

Sputnik Türkiye

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Kiev yönetiminin Polonyalıları katleden Ukrayna İsyan Ordusu'nu (UPA) yüceltme politikasına tepki göstererek, bu yaklaşımın iki... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T00:42+0300

2026-06-06T00:42+0300

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'da geçmişte Polonyalı sivillerin ölümünden sorumlu tutulan isimlerin kahramanlaştırılmasına sert tepki göstererek, Kiev yönetiminin Ukrayna İsyan Ordusu'nu (UPA) yüceltme politikalarından vazgeçmemesi halinde, Varşova-Kiev ilişkilerinin empatiye değil, yalnızca "soğuk ticari çıkarlara" dayanacağını söyledi. Bu tür adımların iki ülke ilişkilerinde onarılmaz yaralar açabileceğini belirten Tusk, "Artık ilişkilerimizde empati değil, yalnızca soğuk ve katı bir iş anlayışı hakim olacak. Yazık, çünkü geçmişin şeytanlarını yenmek adına hem ülke olarak hem de ben şahsen çok emek vermiştik" ifadelerini kullandı.Zelenskiy’nin adımları gerilimi tırmandırdıİki ülke arasındaki ipler, Vladimir Zelenskiy’nin son dönemdeki bazı kararlarıyla gerildi. Mayıs ayı sonunda Zelenskiy, Ukrayna Milliyetçiler Örgütü (OUN) liderlerinden Andrey Melnik'in Kiev bölgesindeki yeniden defnedilme törenine katılmış, ayrıca Ukrayna ordusuna bağlı bir birliğe "UPA Kahramanları" adını vermişti.Bu provokatif gelişmelere tepki gösteren Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy’e daha önce verilmiş olan Polonya’nın en yüksek devlet nişanı olan 'Beyaz Kartal Nişanı’nın iptal edilmesi için resmi girişim başlatmıştı.Öte yandan, Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Kiev yönetimi; OUN liderleri Stepan Bandera ve Yevgen Konovalets’in kalıntılarını da ülkeye getirerek yeniden defnetmeyi planlıyor.Volhinya Katliamıİkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ile işbirliği yaparak Sovyet birliklerine karşı savaşan UPA'nın tarihi, sivillere yönelik çok sayıda suçla anılıyor. Bunların en bilineni, 1943 yılında on binlerce Polonyalı sivilin katledildiği Volhinya Katliamı. O dönemde, aşırı milliyetçilerle işbirliği yapmayı reddeden binlerce Ukraynalının da vahşice öldürüldüğü biliniyor.OUN ve UPA, Rusya'da yasaklanmış aşırılıkçı örgütler listesinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/zelenskiyden-tartismali-karar-hitlerle-isbirligi-yapan-milliyetcilerin-naaslari-ukraynaya-1105867860.html

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donald tusk, polonya, ukrayna, kiev, upa, oun, varşova, vladimir zelenskiy, nazi almanyası, stepan bandera, volhinya, katliam