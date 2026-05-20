https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/zelenskiyden-tartismali-karar-hitlerle-isbirligi-yapan-milliyetcilerin-naaslari-ukraynaya-1105867860.html

Zelenskiy'den tartışmalı karar: Hitler'le işbirliği yapan milliyetçilerin naaşları Ukrayna'ya nakledilecek

Zelenskiy'den tartışmalı karar: Hitler'le işbirliği yapan milliyetçilerin naaşları Ukrayna'ya nakledilecek

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna Milliyetçileri Örgütü”nün (OUN)* bazı liderlerinin naaşlarının Ukrayna’ya nakledilmesi yönünde adımlar atıldığını doğrulayarak... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T00:17+0300

2026-05-20T00:17+0300

2026-05-20T00:17+0300

dünya

vladimir zelenskiy

oun

upa

andrey melnik

nazi almanyası

hitler

ukrayna

amerika

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_cb9cb79fba614a1aa1a6022c40c94df4.png

Zelenskiy, Ukrayna medyasının, OUN liderlerinden Andrey Melnik’in naaşının Lüksemburg’da bulunduğu mezardan çıkarılarak Ukrayna’da yeniden defnedileceği yönündeki haberlerini teyit etti.Zelenskiy, bir diğer OUN lideri Yevgeniy Konovalets’in naaşının Ukrayna’ya iadesi için de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Konovalets’in geçmişte Adolf Hitler ile görüştüğü biliniyor.Zelenskiy, bu tartışmalı isimleri “Ukrayna’nın bağımsızlık fikrini savunan kahramanlar” olarak tanımlayarak, “Onlar bugün farklı ülkelerde, Avrupa’da ve Amerika’da gömülü. Onları geri getiriyoruz. Onları burada, Ukrayna’da, vatanlarında yeniden defnetmek için hem imkanlarımız var, hem de bu ahlaki bir görev” ifadelerini kullandı.Ancak, Zelenskiy'nin "kahraman" olarak andığı OUN'un silahlı kanadı olan "Ukrayna İsyan Ordusu" (UPA)*, tarihsel olarak karanlık bir geçmişe sahip. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile işbirliği yapan ve Sovyet birliklerine karşı savaşan UPA, 1943'te on binlerce Polonyalı sivilin hayatını kaybettiği Volın Katliamı başta olmak üzere çok sayıda savaş suçuyla anılıyor. Örgütün, aynı dönemde Nazilerle işbirliğini reddeden çok sayıda Ukraynalıyı da infaz ettiği de biliniyor.* Rusya’da OUN ve UPA, aşırılıkçı/terör örgütleri listesinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/iran-yesiller-partisi-lideri-zelenskiy-savas-suclusu-olarak-yargilanmali-1105865186.html

ukrayna

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, oun, upa, andrey melnik, nazi almanyası, hitler, ukrayna, amerika, avrupa