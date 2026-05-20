Zelenskiy'den tartışmalı karar: Hitler'le işbirliği yapan milliyetçilerin naaşları Ukrayna'ya nakledilecek
Zelenskiy'den tartışmalı karar: Hitler'le işbirliği yapan milliyetçilerin naaşları Ukrayna'ya nakledilecek
Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna Milliyetçileri Örgütü"nün (OUN)* bazı liderlerinin naaşlarının Ukrayna'ya nakledilmesi yönünde adımlar atıldığını doğrulayarak... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna Milliyetçileri Örgütü”nün (OUN)* bazı liderlerinin naaşlarının Ukrayna’ya nakledilmesi yönünde adımlar atıldığını doğrulayarak, onları ‘Ukrayna’nın bağımsızlık fikrini savunan kahramanlar’ olarak tanımladı.
Zelenskiy, Ukrayna medyasının, OUN liderlerinden Andrey Melnik’in naaşının Lüksemburg’da bulunduğu mezardan çıkarılarak Ukrayna’da yeniden defnedileceği yönündeki haberlerini teyit etti.
Zelenskiy, bir diğer OUN lideri Yevgeniy Konovalets’in naaşının Ukrayna’ya iadesi için de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Konovalets’in geçmişte Adolf Hitler ile görüştüğü biliniyor.
Zelenskiy, bu tartışmalı isimleri “Ukrayna’nın bağımsızlık fikrini savunan kahramanlar” olarak tanımlayarak, “Onlar bugün farklı ülkelerde, Avrupa’da ve Amerika’da gömülü. Onları geri getiriyoruz. Onları burada, Ukrayna’da, vatanlarında yeniden defnetmek için hem imkanlarımız var, hem de bu ahlaki bir görev” ifadelerini kullandı.
Ancak, Zelenskiy'nin "kahraman" olarak andığı OUN'un silahlı kanadı olan "Ukrayna İsyan Ordusu" (UPA)*, tarihsel olarak karanlık bir geçmişe sahip. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile işbirliği yapan ve Sovyet birliklerine karşı savaşan UPA, 1943'te on binlerce Polonyalı sivilin hayatını kaybettiği Volın Katliamı başta olmak üzere çok sayıda savaş suçuyla anılıyor. Örgütün, aynı dönemde Nazilerle işbirliğini reddeden çok sayıda Ukraynalıyı da infaz ettiği de biliniyor.
* Rusya’da OUN ve UPA, aşırılıkçı/terör örgütleri listesinde yer alıyor.
