https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/netanyahu-israil-acisindan-bakildiginda-su-anda-lubnanla-gecerli-bir-ateskes-soz-konusu-degil-1106296968.html

Netanyahu: İsrail açısından bakıldığında şu anda Lübnan'la geçerli bir ateşkes söz konusu değil

Netanyahu: İsrail açısından bakıldığında şu anda Lübnan'la geçerli bir ateşkes söz konusu değil

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan cephesinde ateşkes sağlandığı yönündeki değerlendirmeleri reddederek, taraflar arasında henüz tamamlanmış bir... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T00:15+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan ile ateşkes konusunda nihai bir mutabakatın oluşmadığını öne sürerek, şu an itibarıyla yürürlükte olan bir ateşkes bulunmadığını ifade etti.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Lübnan ile yürütülen ateşkes görüşmelerinin henüz sonuçlanmadığını savunan Netanyahu, "İsrail açısından bakıldığında şu anda Lübnan'la geçerli bir ateşkes söz konusu değil" dedi.Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkes tekliflerine bazı itirazlar yönelttiğini belirterek, İsrail ile Lübnan arasında konuşulan anlaşmanın henüz tamamlanmadığını ve nihai bir taslağa dönüşmediğini iddia etti.Toplantıda konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin siyasi makamların yol haritasını belirlemesi gerektiğini söyledi.Zamir, şu ifadeleri kullandı:

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