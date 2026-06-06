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Netanyahu: İsrail açısından bakıldığında şu anda Lübnan'la geçerli bir ateşkes söz konusu değil
Netanyahu: İsrail açısından bakıldığında şu anda Lübnan'la geçerli bir ateşkes söz konusu değil
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan cephesinde ateşkes sağlandığı yönündeki değerlendirmeleri reddederek, taraflar arasında henüz tamamlanmış bir... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T00:15+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan ile ateşkes konusunda nihai bir mutabakatın oluşmadığını öne sürerek, şu an itibarıyla yürürlükte olan bir ateşkes bulunmadığını ifade etti.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Lübnan ile yürütülen ateşkes görüşmelerinin henüz sonuçlanmadığını savunan Netanyahu, "İsrail açısından bakıldığında şu anda Lübnan'la geçerli bir ateşkes söz konusu değil" dedi.Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkes tekliflerine bazı itirazlar yönelttiğini belirterek, İsrail ile Lübnan arasında konuşulan anlaşmanın henüz tamamlanmadığını ve nihai bir taslağa dönüşmediğini iddia etti.Toplantıda konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin siyasi makamların yol haritasını belirlemesi gerektiğini söyledi.Zamir, şu ifadeleri kullandı:
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Netanyahu: İsrail açısından bakıldığında şu anda Lübnan'la geçerli bir ateşkes söz konusu değil

00:15 06.06.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi XBinyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi X
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan cephesinde ateşkes sağlandığı yönündeki değerlendirmeleri reddederek, taraflar arasında henüz tamamlanmış bir anlaşma bulunmadığını söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise siyasi karar alınması halinde ordunun operasyonlarını genişletmeye hazır olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan ile ateşkes konusunda nihai bir mutabakatın oluşmadığını öne sürerek, şu an itibarıyla yürürlükte olan bir ateşkes bulunmadığını ifade etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Lübnan ile yürütülen ateşkes görüşmelerinin henüz sonuçlanmadığını savunan Netanyahu, "İsrail açısından bakıldığında şu anda Lübnan'la geçerli bir ateşkes söz konusu değil" dedi.
Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkes tekliflerine bazı itirazlar yönelttiğini belirterek, İsrail ile Lübnan arasında konuşulan anlaşmanın henüz tamamlanmadığını ve nihai bir taslağa dönüşmediğini iddia etti.
Toplantıda konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin siyasi makamların yol haritasını belirlemesi gerektiğini söyledi.
Zamir, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail ordusu, bir karar alınması halinde saldırıların çapını genişletmeye hazırdır. Bizim açımızdan kabul edilecek koşullarda bir ateşkes imkanı varsa birkaç ay sonra olacağına bugün olması daha iyi olur."
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