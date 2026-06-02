Tarkan'dan Ankara'da ücretsiz konser
Tarkan'ın Ankara'da vereceği ücretsiz konser büyük ilgi gördü. Konsere bilet almak isteyenler online sıraya girerken, biletler kısa sürede tükendi. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı Tarkan, 7 yıl aradan sonra Ocak ayında İstanbul'da sevenleriyle buluştu. 10 konserlik seriyle adından söz ettiren Tarkan, bu kez Ankara'da konser verecek.'Görüşürüz Ankara'Konserini sosyal medyadan duyuran Tarkan Tevetoğlu, 5 Haziran Cuma akşamı Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacağını "Görüşürüz Ankara" diyerek açıkladı. Koç Holding'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında organize edilen bu konserin ücretsiz biletleri bugün saat 11.00'de dağıtıma açıldı.Ücretsiz biletlere ilgi"Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan 53 yaşındaki Tarkan'ın Ankara konserinin sınırlı sayıdaki davetiyeler için yüzlerce kişi sırada beklese de biletler dakikalar içinde tükendi.Kapıların 5 Haziran'da saat 17.00'de açılacağı etkinlikte, Megastar Tarkan saat 21.30'da sahneye çıkacak.
17:12 02.06.2026
