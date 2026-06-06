https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/kremlinden-washingtona-tango-mesaji-abd-hazir-oldugunda-karsilik-vermeye-haziriz-1106298032.html
Kremlin’den Washington’a ‘tango’ mesajı: ‘ABD hazır olduğunda karşılık vermeye hazırız’
Kremlin’den Washington’a ‘tango’ mesajı: ‘ABD hazır olduğunda karşılık vermeye hazırız’
Sputnik Türkiye
ABD’nin ekonomik bağları Ukrayna kriziyle ilişkilendirmesini eleştiren Peskov, “Tango iki kişiyle oynanır, ancak Amerikalılar şu an bunu istemiyor” dedi. 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T09:40+0300
2026-06-06T09:40+0300
2026-06-06T09:43+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
abd
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
çin merkez televizyonu (cctv)
ukrayna
ekonomi
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Kremlin, Washington'ın ilişkileri normalleştirme yönünde adım atması halinde buna karşılık vermeye hazır olduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Çin Merkez Televizyonu’na verdiği röportajda, Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden tesisi ve tırmanan yaptırım gerilimine dair net mesajlar verdi.Peskov, Rusya'nın diplomatik kanalları açık tutma ve bağları onarma konusunda yapıcı bir duruş sergilediğinibelirterek, “Amerikalılar ilişkilerin gerçek anlamda tesisi için hazır olduğunda, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.Moskova'nın bu süreçte sabırlı bir tutum izlediğini vurgulayan Sözcü, ABD’nin Ukrayna’daki krizin çözümüne katkı sağlama yönündeki olası niyetlerini de memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.‘Ekonomiyi Ukrayna şartına bağlamak büyük bir hata’Beyaz Saray’ın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri Ukrayna’daki duruma endekslemesini eleştiren Peskov, bu yaklaşımı "tamamen hatalı" olarak nitelendirdi. Diplomatik ilişkilerde karşılıklılık ilkesine dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, mevcut tıkanıklığı şu sözlerle özetledi:ABD cephesinde yeni yaptırım hazırlıklarıKremlin’den gelen bu açıklamalardan hemen önce, ABD Kongresi'nde Rusya'ya yönelik baskıyı artıracak yeni bir hamle gerçekleşti. ABD Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray’a Moskova ile Kiev arasındaki gelişmeleri değerlendirerek yeni kısıtlayıcı tedbirler alma yetkisi tanıyan bir yaptırım yasa tasarısını onayladı. Tasarının yasallaşarak yürürlüğe girmesi için Senato tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.Konuya ilişkin hafta içinde açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus petrol satışlarına yönelik bazı muafiyet ve lisanslar verilmiş olsa dahi, Washington’ın yaptırım baskısı politikasını kararlılıkla sürdüreceğini ilan etmişti.‘Amerikan iş dünyasının önü kesilmek isteniyor’ABD kanadından gelen yeni yaptırım sinyallerine Rusya Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakan Rubio'nun açıklamalarını değerlendirirken, ABD elitleri içerisindeki belirli bir odağın Amerikan iş dünyasını sabote etmeye çalıştığını savundu. Zaharova, "Amerikan toplumunun belirli bir kesimi, kendi iş insanlarının Moskova ile ticaret yapmasını ve ortak projeler yürütmesini engellemek için agresif bir çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, st. petersburg ekonomi forumu (spief), çin merkez televizyonu (cctv), ukrayna, ekonomi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, st. petersburg ekonomi forumu (spief), çin merkez televizyonu (cctv), ukrayna, ekonomi
Kremlin’den Washington’a ‘tango’ mesajı: ‘ABD hazır olduğunda karşılık vermeye hazırız’
09:40 06.06.2026 (güncellendi: 09:43 06.06.2026)
ABD’nin ekonomik bağları Ukrayna kriziyle ilişkilendirmesini eleştiren Peskov, “Tango iki kişiyle oynanır, ancak Amerikalılar şu an bunu istemiyor” dedi.
Kremlin, Washington'ın ilişkileri normalleştirme yönünde adım atması halinde buna karşılık vermeye hazır olduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Çin Merkez Televizyonu’na verdiği röportajda, Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden tesisi ve tırmanan yaptırım gerilimine dair net mesajlar verdi.
Peskov, Rusya'nın diplomatik kanalları açık tutma ve bağları onarma konusunda yapıcı bir duruş sergilediğinibelirterek, “Amerikalılar ilişkilerin gerçek anlamda tesisi için hazır olduğunda, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Moskova'nın bu süreçte sabırlı bir tutum izlediğini vurgulayan Sözcü, ABD’nin Ukrayna’daki krizin çözümüne katkı sağlama yönündeki olası niyetlerini de memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
‘Ekonomiyi Ukrayna şartına bağlamak büyük bir hata’
Beyaz Saray’ın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri Ukrayna’daki duruma endekslemesini eleştiren Peskov, bu yaklaşımı "tamamen hatalı" olarak nitelendirdi. Diplomatik ilişkilerde karşılıklılık ilkesine dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, mevcut tıkanıklığı şu sözlerle özetledi:
"Tango iki kişiyle dans edilen bir oyundur. Ancak şu aşamada Amerikalıların bu dansı yapmaya niyetleri yok gibi görünüyor."
ABD cephesinde yeni yaptırım hazırlıkları
Kremlin’den gelen bu açıklamalardan hemen önce, ABD Kongresi'nde Rusya'ya yönelik baskıyı artıracak yeni bir hamle gerçekleşti. ABD Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray’a Moskova ile Kiev arasındaki gelişmeleri değerlendirerek yeni kısıtlayıcı tedbirler alma yetkisi tanıyan bir yaptırım yasa tasarısını onayladı. Tasarının yasallaşarak yürürlüğe girmesi için Senato tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.
Konuya ilişkin hafta içinde açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus petrol satışlarına yönelik bazı muafiyet ve lisanslar verilmiş olsa dahi, Washington’ın yaptırım baskısı politikasını kararlılıkla sürdüreceğini ilan etmişti.
‘Amerikan iş dünyasının önü kesilmek isteniyor’
ABD kanadından gelen yeni yaptırım sinyallerine Rusya Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakan Rubio'nun açıklamalarını değerlendirirken, ABD elitleri içerisindeki belirli bir odağın Amerikan iş dünyasını sabote etmeye çalıştığını savundu. Zaharova, "Amerikan toplumunun belirli bir kesimi, kendi iş insanlarının Moskova ile ticaret yapmasını ve ortak projeler yürütmesini engellemek için agresif bir çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu.