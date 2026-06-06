https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/spief-2026-bilancosu-binden-fazla-anlasma-imzalandi-1106301471.html

SPIEF 2026 bilançosu: Binden fazla anlaşma imzalandı

SPIEF 2026 bilançosu: Binden fazla anlaşma imzalandı

Sputnik Türkiye

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF-2026), bu yıl rekor düzeyde yatırıma ve diplomatik hamlelere sahne oldu. Forum kapsamında toplam değeri 6... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T14:08+0300

2026-06-06T14:08+0300

2026-06-06T14:05+0300

dünya

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

abd

anlaşma

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Bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen SPIEF-2026 sona erdi. Forumun kapanış gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan SPIEF-2026 Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, organizasyonun ekonomik ve siyasi bilançosunu paylaştı.Yatırımda dev hacim: 6.6 trilyon rubleKobyakov, forum süresince milyarlarca dolarlık işbirliğinin önünün açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Bu yılki forumun küresel düzeyde yoğun bir ilgiye sahne olduğunu vurgulayan Kobyakov, SPIEF-2026'ya 142 ülkedenresmi delegasyonların katılım sağladığını aktardı.10 yıl sonra bir ilk: ABD heyeti forumdaHaberin en dikkat çekici diplomatik detayını ABD delegasyonunun katılımı oluşturdu. Son 10 yıldır ilk kez resmi bir Amerikan heyetinin forumda yer aldığını belirten Kobyakov, Washington-Moskova hattındaki yeni döneme dair şu değerlendirmelerde bulundu:Batılı yatırımcılarda ‘temkinli iyimserlik’Kobyakov ayrıca, yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarından çekilen veya faaliyetlerini askıya alan Batılı yatırımcıların da geri dönüş sinyalleri verdiğini not ederek, "Batılı yatırımcılar Rusya'ya geri dönme konusunda temkinli bir iyimserlik sergiliyor" dedi.

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