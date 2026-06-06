https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/spief-2026-bilancosu-binden-fazla-anlasma-imzalandi-1106301471.html
SPIEF 2026 bilançosu: Binden fazla anlaşma imzalandı
SPIEF 2026 bilançosu: Binden fazla anlaşma imzalandı
Sputnik Türkiye
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF-2026), bu yıl rekor düzeyde yatırıma ve diplomatik hamlelere sahne oldu. Forum kapsamında toplam değeri 6... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
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st. petersburg ekonomi forumu (spief)
abd
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Bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen SPIEF-2026 sona erdi. Forumun kapanış gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan SPIEF-2026 Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, organizasyonun ekonomik ve siyasi bilançosunu paylaştı.Yatırımda dev hacim: 6.6 trilyon rubleKobyakov, forum süresince milyarlarca dolarlık işbirliğinin önünün açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Bu yılki forumun küresel düzeyde yoğun bir ilgiye sahne olduğunu vurgulayan Kobyakov, SPIEF-2026'ya 142 ülkedenresmi delegasyonların katılım sağladığını aktardı.10 yıl sonra bir ilk: ABD heyeti forumdaHaberin en dikkat çekici diplomatik detayını ABD delegasyonunun katılımı oluşturdu. Son 10 yıldır ilk kez resmi bir Amerikan heyetinin forumda yer aldığını belirten Kobyakov, Washington-Moskova hattındaki yeni döneme dair şu değerlendirmelerde bulundu:Batılı yatırımcılarda ‘temkinli iyimserlik’Kobyakov ayrıca, yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarından çekilen veya faaliyetlerini askıya alan Batılı yatırımcıların da geri dönüş sinyalleri verdiğini not ederek, "Batılı yatırımcılar Rusya'ya geri dönme konusunda temkinli bir iyimserlik sergiliyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rosneft-ceosu-secin-dunya-ekonomisi-teknoloji-askeri-ve-finans-devlerinin-cikarlarinin-esiri-1106299684.html
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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, anlaşma
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, anlaşma
SPIEF 2026 bilançosu: Binden fazla anlaşma imzalandı
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF-2026), bu yıl rekor düzeyde yatırıma ve diplomatik hamlelere sahne oldu. Forum kapsamında toplam değeri 6 trilyon 600 milyar rubleyi (4 trilyon 125 milyar TL) aşan 1000'den fazla anlaşma imzalanırken, 10 yıl aradan sonra ilk kez resmi bir ABD heyeti de forumda yer aldı.
Bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen SPIEF-2026 sona erdi. Forumun kapanış gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan SPIEF-2026 Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, organizasyonun ekonomik ve siyasi bilançosunu paylaştı.
Yatırımda dev hacim: 6.6 trilyon ruble
Kobyakov, forum süresince milyarlarca dolarlık işbirliğinin önünün açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Forumda şu ana kadarki verilere göre toplam 6 trilyon 642 milyar ruble (yaklaşık 73 milyar dolar) değerinde 1.084 anlaşma imzalandı."
Bu yılki forumun küresel düzeyde yoğun bir ilgiye sahne olduğunu vurgulayan Kobyakov, SPIEF-2026'ya 142 ülkedenresmi delegasyonların katılım sağladığını aktardı.
10 yıl sonra bir ilk: ABD heyeti forumda
Haberin en dikkat çekici diplomatik detayını ABD delegasyonunun katılımı oluşturdu. Son 10 yıldır ilk kez resmi bir Amerikan heyetinin forumda yer aldığını belirten Kobyakov, Washington-Moskova hattındaki yeni döneme dair şu değerlendirmelerde bulundu:
"Rusya ve ABD arasındaki ilişkileri, (Eski Başkan Joe) Biden’ın sürüklediği müzakere çıkmazından çıkaran (Mevcut Başkan Donald)Trump’ın hakkını teslim etmek gerekiyor. Diyaloğumuzu yavaş yavaş yeniden inşa ediyoruz. Şimdi Amerikalılardan daha önce varılan anlaşmaları yerine getirmelerini bekliyoruz."
Batılı yatırımcılarda ‘temkinli iyimserlik’
Kobyakov ayrıca, yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarından çekilen veya faaliyetlerini askıya alan Batılı yatırımcıların da geri dönüş sinyalleri verdiğini not ederek, "Batılı yatırımcılar Rusya'ya geri dönme konusunda temkinli bir iyimserlik sergiliyor" dedi.