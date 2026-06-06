https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rosneft-ceosu-secin-dunya-ekonomisi-teknoloji-askeri-ve-finans-devlerinin-cikarlarinin-esiri-1106299684.html
Rosneft CEO’su Seçin: Dünya ekonomisi teknoloji, askeri ve finans devlerinin çıkarlarının esiri
Rosneft CEO’su Seçin: Dünya ekonomisi teknoloji, askeri ve finans devlerinin çıkarlarının esiri
Sputnik Türkiye
Küresel sistemin derin bir kriz içinde olduğunu belirten Seçin, uluslararası kurumların işlevini yitirerek birer ‘zombiye’ dönüştüğünü ve dünya ekonomisinin... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T12:47+0300
2026-06-06T12:47+0300
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rusya
rosneft
i̇gor seçin
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
enerji
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abd
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Rusya Devlet Başkanlığı Yakıt-Enerji Kompleksi Stratejik Geliştirme ve Ekolojik Güvenlik Komisyonu Sorumlu Sekreteri İgor Seçin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen Enerji Paneli'nde konuştu.Küresel jeopolitik ve ekonomik düzeni eleştiren Seçin, “Pandora'nın Kutusu'nun Dibinde Ne Kaldı: Başlangıcın Sonu mu, Sonun Başlangıcı mı?" başlıklı raporunu sunduğu konuşmasında, uluslararası hukuk sisteminin tek bir ülkenin hukuk sistemiyle ikame edilmeye çalışıldığının açıkça görüldüğünü ifade etti.‘Uluslararası kurumlar zombileşti’Küresel istikrarı ve ticareti düzenlemek amacıyla kurulan yapıların mevcut durumunu değerlendiren Seçin, şu değerlendirmeyi yaptı:Özellikle Birleşmiş Milletler’in finansal olarak iflasın eşiğinde olduğuna dikkat çeken Seçin, örgütün çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyecek duruma geldiğini ve işleyişinin ciddi bir tehdit altında olduğunu belirtti. Bu krizin arkasındaki en büyük etkenlerden biri olarak Washington yönetimini işaret eden Seçin, ABD'nin BM'ye olan borcunun 4 milyar doları aştığını; borçlu ülkeler arasında Çin, Venezuela, Suudi Arabistan ve 30'dan fazla ülkenin de yer aldığını hatırlattı.‘Siyasi kararlar dar bir çemberin çıkarlarına hizmet ediyor’Dünya ekonomisinin artık serbest piyasa dinamikleriyle değil, küresel tröstlerin menfaatleri doğrultusunda şekillendirildiğini söyleyen Seçin, yeni bir küresel elit sınıfının türediğini öne sürdü. Küresel ekonominin; özellikle teknoloji, askeri ve finans alanlarında faaliyet gösteren ve kendi içinde kapalı bir faydalanıcılar çemberi oluşturan büyük şirketlerin siyasi kararları mutlak bir şekilde esir aldığını kaydetti.Ekonomik ve siyasi baskı araçlarının çeşitlendiğine dikkat çeken Seçin; pandemiler, tedarik zincirlerinin kasıtlı olarak çökertilmesi, yaptırımlar, ambargolar, iç işlerine müdahale, siyasi provokasyonlar, ekonomik boğma operasyonları, gemilere el konulması, boru hatlarının sabote edilmesi ve darbe organizasyonlarının yanı sıra artık askeri güç kullanımının da bu araçlara eklendiğini belirtti.Öngörülemezlik ve Makyavelist güç düzeniYaşanan küresel krizlerin ve felaketlerin hiçbir zaman tek bir nedene bağlanamayacağını, aksine bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle oluştuğunu belirten Seçin, bu faktörlerin sadece küçük bir kısmının önceden tahmin edilebileceğini söyledi. Alınan hatalı kararların, öngörülemeyen durumların ve hesaba katılmayan risklerin trajedileri tetikleyen birer fitil olduğunu ifade eden Rus yetkili, "Kararlar yalnızca kişisel veya kurumsal çıkarlar gözetilerek alındığında, geleceğe dair bir öngörüde bulunmak imkansız hale gelir" dedi.Konuşmasında ünlü İtalyan düşünür ve siyaset kuramcısı Niccolò Machiavelli’nin "Gücün kudreti, onun gizeminde saklıdır" sözüne atıfta bulunan Seçin, küresel elitlerin gizli ajandalarına gönderme yaptı.Seçin, konuşmasını şu çarpıcı soruyla sonlandırdı:
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rusya, rosneft, i̇gor seçin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), enerji, pandora'nın kutusu, abd, batı
rusya, rosneft, i̇gor seçin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), enerji, pandora'nın kutusu, abd, batı
Rosneft CEO’su Seçin: Dünya ekonomisi teknoloji, askeri ve finans devlerinin çıkarlarının esiri
Küresel sistemin derin bir kriz içinde olduğunu belirten Seçin, uluslararası kurumların işlevini yitirerek birer ‘zombiye’ dönüştüğünü ve dünya ekonomisinin dar bir şirketler grubunun çıkarlarına rehin edildiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanlığı Yakıt-Enerji Kompleksi Stratejik Geliştirme ve Ekolojik Güvenlik Komisyonu Sorumlu Sekreteri İgor Seçin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen Enerji Paneli'nde konuştu.
Küresel jeopolitik ve ekonomik düzeni eleştiren Seçin, “Pandora'nın Kutusu'nun Dibinde Ne Kaldı: Başlangıcın Sonu mu, Sonun Başlangıcı mı?" başlıklı raporunu sunduğu konuşmasında, uluslararası hukuk sisteminin tek bir ülkenin hukuk sistemiyle ikame edilmeye çalışıldığının açıkça görüldüğünü ifade etti.
‘Uluslararası kurumlar zombileşti’
Küresel istikrarı ve ticareti düzenlemek amacıyla kurulan yapıların mevcut durumunu değerlendiren Seçin, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve nükleer silahların sınırlandırılması sistemleri gibi hayati uluslararası kurumlar, birer düzenleyici olmaktan çıkıp zombi yapılara dönüştü."
Özellikle Birleşmiş Milletler’in finansal olarak iflasın eşiğinde olduğuna dikkat çeken Seçin, örgütün çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyecek duruma geldiğini ve işleyişinin ciddi bir tehdit altında olduğunu belirtti. Bu krizin arkasındaki en büyük etkenlerden biri olarak Washington yönetimini işaret eden Seçin, ABD'nin BM'ye olan borcunun 4 milyar doları aştığını; borçlu ülkeler arasında Çin, Venezuela, Suudi Arabistan ve 30'dan fazla ülkenin de yer aldığını hatırlattı.
‘Siyasi kararlar dar bir çemberin çıkarlarına hizmet ediyor’
Dünya ekonomisinin artık serbest piyasa dinamikleriyle değil, küresel tröstlerin menfaatleri doğrultusunda şekillendirildiğini söyleyen Seçin, yeni bir küresel elit sınıfının türediğini öne sürdü. Küresel ekonominin; özellikle teknoloji, askeri ve finans alanlarında faaliyet gösteren ve kendi içinde kapalı bir faydalanıcılar çemberi oluşturan büyük şirketlerin siyasi kararları mutlak bir şekilde esir aldığını kaydetti.
Ekonomik ve siyasi baskı araçlarının çeşitlendiğine dikkat çeken Seçin; pandemiler, tedarik zincirlerinin kasıtlı olarak çökertilmesi, yaptırımlar, ambargolar, iç işlerine müdahale, siyasi provokasyonlar, ekonomik boğma operasyonları, gemilere el konulması, boru hatlarının sabote edilmesi ve darbe organizasyonlarının yanı sıra artık askeri güç kullanımının da bu araçlara eklendiğini belirtti.
Öngörülemezlik ve Makyavelist güç düzeni
Yaşanan küresel krizlerin ve felaketlerin hiçbir zaman tek bir nedene bağlanamayacağını, aksine bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle oluştuğunu belirten Seçin, bu faktörlerin sadece küçük bir kısmının önceden tahmin edilebileceğini söyledi. Alınan hatalı kararların, öngörülemeyen durumların ve hesaba katılmayan risklerin trajedileri tetikleyen birer fitil olduğunu ifade eden Rus yetkili, "Kararlar yalnızca kişisel veya kurumsal çıkarlar gözetilerek alındığında, geleceğe dair bir öngörüde bulunmak imkansız hale gelir" dedi.
Konuşmasında ünlü İtalyan düşünür ve siyaset kuramcısı Niccolò Machiavelli’nin "Gücün kudreti, onun gizeminde saklıdır" sözüne atıfta bulunan Seçin, küresel elitlerin gizli ajandalarına gönderme yaptı.
Seçin, konuşmasını şu çarpıcı soruyla sonlandırdı:
"Pandora'nın kutusu bir kez açılmıştır ve içinden çıkan belalar ile musibetlerin geri dönüşü yok. Şimdi asıl kritik soru şu: Kutunun dibinde daha hangi sorunlar kaldı ve biz daha nelerle yüzleşmek zorunda kalacağız?"