https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ermenistan-ve-abd-arasinda-kritik-imza-trump-rotasi-anlasmasi-resmilesti-1106247605.html

Ermenistan ve ABD arasında kritik i̇mza: 'Trump Rotası' Anlaşması resmileşti

Ermenistan ve ABD arasında kritik i̇mza: 'Trump Rotası' Anlaşması resmileşti

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak stratejik "Trump Rotası" projesinde ABD ile çerçeve anlaşmasının resmen... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T12:07+0300

2026-06-04T12:07+0300

2026-06-04T12:07+0300

abd

marco rubio

abd

ermenistan

güney kafkasya

haberler

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098458235_59:0:1170:625_1920x0_80_0_0_fbd4396faa2276cfd8034fd85a5fcc80.jpg

Ermenistan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Güney Kafkasya'nın jeopolitik dengelerini derinden etkileyecek kritik bir adım atıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan anakarasını Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bölgesine bağlamayı hedefleyen "Trump Rotası" (Trump Güzergahı) projesine ilişkin çerçeve anlaşmasının resmen imzalandığını açıkladı. Proje, bölgedeki lojistik ve ticari hatların yeniden şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor.Tarihi anlaşmada i̇mzalar tamamlandıYayınladığı bir video mesajla kamuoyunu bilgilendiren Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD ile yürütülen diplomatik trafiğin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Anlaşma sürecinin geçtiğimiz günlerde başladığını hatırlatan Mirzoyan, "Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 'Trump Rotası' çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Hatırlayacağınız üzere bu metin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Ermenistan ziyareti sırasında ilk olarak kendisi tarafından imzalanmıştı" ifadelerini kullandı.Marco Rubio’nun Erivan ziyareti ve onay süreciSürecin işleyişine dair teknik detayları da paylaşan Ermeni Bakan, Marco Rubio’nun ıslak imzasını taşıyan belgelerin kendilerine ulaştığını aktardı. Mirzoyan, "Bakan Rubio anlaşmayı zaten imzalamıştı ve resmi belgeler tarafımıza gönderildi. Ben de imzamı attım. Böylece taraflar arasındaki uzaktan imzalama süreci tamamlanmış oldu. Proje artık resmi olarak onaylanmaya hazır durumdadır" diyerek Ermenistan-ABD ilişkileri ve bölgesel ulaştırma koridorları açısından yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/abd-baskani-trump-iranla-anlasma-bu-hafta-sonu-olabilir-1106236366.html

abd

ermenistan

güney kafkasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, marco rubio, abd, ermenistan, güney kafkasya, haberler