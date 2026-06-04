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Ermenistan ve ABD arasında kritik i̇mza: 'Trump Rotası' Anlaşması resmileşti
Ermenistan ve ABD arasında kritik i̇mza: 'Trump Rotası' Anlaşması resmileşti
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak stratejik "Trump Rotası" projesinde ABD ile çerçeve anlaşmasının resmen... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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Ermenistan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Güney Kafkasya'nın jeopolitik dengelerini derinden etkileyecek kritik bir adım atıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan anakarasını Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bölgesine bağlamayı hedefleyen "Trump Rotası" (Trump Güzergahı) projesine ilişkin çerçeve anlaşmasının resmen imzalandığını açıkladı. Proje, bölgedeki lojistik ve ticari hatların yeniden şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor.Tarihi anlaşmada i̇mzalar tamamlandıYayınladığı bir video mesajla kamuoyunu bilgilendiren Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD ile yürütülen diplomatik trafiğin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Anlaşma sürecinin geçtiğimiz günlerde başladığını hatırlatan Mirzoyan, "Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 'Trump Rotası' çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Hatırlayacağınız üzere bu metin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Ermenistan ziyareti sırasında ilk olarak kendisi tarafından imzalanmıştı" ifadelerini kullandı.Marco Rubio’nun Erivan ziyareti ve onay süreciSürecin işleyişine dair teknik detayları da paylaşan Ermeni Bakan, Marco Rubio’nun ıslak imzasını taşıyan belgelerin kendilerine ulaştığını aktardı. Mirzoyan, "Bakan Rubio anlaşmayı zaten imzalamıştı ve resmi belgeler tarafımıza gönderildi. Ben de imzamı attım. Böylece taraflar arasındaki uzaktan imzalama süreci tamamlanmış oldu. Proje artık resmi olarak onaylanmaya hazır durumdadır" diyerek Ermenistan-ABD ilişkileri ve bölgesel ulaştırma koridorları açısından yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurguladı.
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abd, marco rubio, abd, ermenistan, güney kafkasya, haberler

Ermenistan ve ABD arasında kritik i̇mza: 'Trump Rotası' Anlaşması resmileşti

12:07 04.06.2026
© Ekran GörüntüsüABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Ekran Görüntüsü
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak stratejik "Trump Rotası" projesinde ABD ile çerçeve anlaşmasının resmen imzalandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Erivan ziyaretiyle başlayan süreç, uzaktan atılan imzalarla tamamlanarak onay aşamasına geldi.
Ermenistan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Güney Kafkasya'nın jeopolitik dengelerini derinden etkileyecek kritik bir adım atıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan anakarasını Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bölgesine bağlamayı hedefleyen "Trump Rotası" (Trump Güzergahı) projesine ilişkin çerçeve anlaşmasının resmen imzalandığını açıkladı. Proje, bölgedeki lojistik ve ticari hatların yeniden şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Tarihi anlaşmada i̇mzalar tamamlandı

Yayınladığı bir video mesajla kamuoyunu bilgilendiren Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD ile yürütülen diplomatik trafiğin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Anlaşma sürecinin geçtiğimiz günlerde başladığını hatırlatan Mirzoyan, "Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 'Trump Rotası' çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Hatırlayacağınız üzere bu metin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Ermenistan ziyareti sırasında ilk olarak kendisi tarafından imzalanmıştı" ifadelerini kullandı.

Marco Rubio’nun Erivan ziyareti ve onay süreci

Sürecin işleyişine dair teknik detayları da paylaşan Ermeni Bakan, Marco Rubio’nun ıslak imzasını taşıyan belgelerin kendilerine ulaştığını aktardı. Mirzoyan, "Bakan Rubio anlaşmayı zaten imzalamıştı ve resmi belgeler tarafımıza gönderildi. Ben de imzamı attım. Böylece taraflar arasındaki uzaktan imzalama süreci tamamlanmış oldu. Proje artık resmi olarak onaylanmaya hazır durumdadır" diyerek Ermenistan-ABD ilişkileri ve bölgesel ulaştırma koridorları açısından yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurguladı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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