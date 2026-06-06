https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/lavrov-rusya-ukraynadaki-rus-dilli-nufusun-haklarinin-iade-edilmesini-saglayacak-1106298948.html

Lavrov: Rusya, Ukrayna’daki Rus dilli nüfusun haklarının iade edilmesini sağlayacak

Lavrov: Rusya, Ukrayna’daki Rus dilli nüfusun haklarının iade edilmesini sağlayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki Rus dilli nüfusun haklarını yeniden tesis etmek için kararlılıkla hareket edeceğini vurguladı. 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T10:51+0300

2026-06-06T10:51+0300

2026-06-06T10:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

ukrayna

rusça

rusofobi

vladimir putin

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Dünya Rus Dili Günü vesilesiyle bir video mesaj yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev rejiminin baskıcı politikalarına sert tepki gösterdi. Bakan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:‘Kalıcı çözüm için olmazsa olmaz şart’Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki Rus ve Rus dilli nüfusun haklarının iade edilmesinin, krizin uzun vadeli ve kalıcı bir siyasi çözüme kavuşturulması için temel ve kaçınılmaz şartlardan biri olduğunun altını çizdi.Lavrov ayrıca, Moskova'nın dünyanın neresinde olursa olsun dil temelinde yapılan her türlü ayrımcılığa ve yükselen Rusofobi (Rus karşıtlığı) dalgasına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.Putin: ‘Ukrayna, doğası gereği Rus dilli bir ülke’Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün katıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) genel kurul oturumunda konuya ilişkin stratejik açıklamalarda bulunmuştu.Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının temel hedeflerinden biri olan ‘Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması’ (denasifikasyon) maddesinin geçerliliğini koruduğunu ve Moskova'nın bu hedefe müzakereler yoluyla ulaşmayı planladığını belirtmişti.Komşu ülkenin sosyokültürel yapısına dikkat çeken Rusya lideri, Ukrayna'nın özü itibarıyla Rus dilli bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Ukraynalı milliyetçiler bile kendi evlerinde, günlük yaşamlarında ağırlıklı olarak Rusça konuşuyorlar” diye dikkat çekmişti.

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