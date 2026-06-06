https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/lavrov-rusya-ukraynadaki-rus-dilli-nufusun-haklarinin-iade-edilmesini-saglayacak-1106298948.html
Lavrov: Rusya, Ukrayna’daki Rus dilli nüfusun haklarının iade edilmesini sağlayacak
Lavrov: Rusya, Ukrayna’daki Rus dilli nüfusun haklarının iade edilmesini sağlayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki Rus dilli nüfusun haklarını yeniden tesis etmek için kararlılıkla hareket edeceğini vurguladı. 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T10:51+0300
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2026-06-06T10:51+0300
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Dünya Rus Dili Günü vesilesiyle bir video mesaj yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev rejiminin baskıcı politikalarına sert tepki gösterdi. Bakan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:‘Kalıcı çözüm için olmazsa olmaz şart’Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki Rus ve Rus dilli nüfusun haklarının iade edilmesinin, krizin uzun vadeli ve kalıcı bir siyasi çözüme kavuşturulması için temel ve kaçınılmaz şartlardan biri olduğunun altını çizdi.Lavrov ayrıca, Moskova'nın dünyanın neresinde olursa olsun dil temelinde yapılan her türlü ayrımcılığa ve yükselen Rusofobi (Rus karşıtlığı) dalgasına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.Putin: ‘Ukrayna, doğası gereği Rus dilli bir ülke’Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün katıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) genel kurul oturumunda konuya ilişkin stratejik açıklamalarda bulunmuştu.Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının temel hedeflerinden biri olan ‘Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması’ (denasifikasyon) maddesinin geçerliliğini koruduğunu ve Moskova'nın bu hedefe müzakereler yoluyla ulaşmayı planladığını belirtmişti.Komşu ülkenin sosyokültürel yapısına dikkat çeken Rusya lideri, Ukrayna'nın özü itibarıyla Rus dilli bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Ukraynalı milliyetçiler bile kendi evlerinde, günlük yaşamlarında ağırlıklı olarak Rusça konuşuyorlar” diye dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/st-petersburgda-spiefin-son-gununde-kitlesel-iha-saldirisi-141-hava-hedefi-dusuruldu-1106298214.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, rusça, rusofobi, vladimir putin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, rusça, rusofobi, vladimir putin
Lavrov: Rusya, Ukrayna’daki Rus dilli nüfusun haklarının iade edilmesini sağlayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki Rus dilli nüfusun haklarını yeniden tesis etmek için kararlılıkla hareket edeceğini vurguladı.
Dünya Rus Dili Günü vesilesiyle bir video mesaj yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev rejiminin baskıcı politikalarına sert tepki gösterdi. Bakan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:
“Neonazi Kiev rejimi tarafından kendilerine karşı açık bir terör dalgası başlatılan Rusların ve Rus dilli vatandaşların haklarının eksiksiz bir şekilde iade edilmesini mutlaka sağlayacağız.”
‘Kalıcı çözüm için olmazsa olmaz şart’
Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki Rus ve Rus dilli nüfusun haklarının iade edilmesinin, krizin uzun vadeli ve kalıcı bir siyasi çözüme kavuşturulması için temel ve kaçınılmaz şartlardan biri olduğunun altını çizdi.
Lavrov ayrıca, Moskova'nın dünyanın neresinde olursa olsun dil temelinde yapılan her türlü ayrımcılığa ve yükselen Rusofobi (Rus karşıtlığı) dalgasına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.
Putin: ‘Ukrayna, doğası gereği Rus dilli bir ülke’
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün katıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) genel kurul oturumunda konuya ilişkin stratejik açıklamalarda bulunmuştu.
Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının temel hedeflerinden biri olan ‘Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması’ (denasifikasyon) maddesinin geçerliliğini koruduğunu ve Moskova'nın bu hedefe müzakereler yoluyla ulaşmayı planladığını belirtmişti.
Komşu ülkenin sosyokültürel yapısına dikkat çeken Rusya lideri, Ukrayna'nın özü itibarıyla Rus dilli bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Ukraynalı milliyetçiler bile kendi evlerinde, günlük yaşamlarında ağırlıklı olarak Rusça konuşuyorlar” diye dikkat çekmişti.