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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/peskov-abd-heyetinin-spiefe-katilimi-olumlu-ancak-abartilmamali-1106304591.html
Peskov: ABD heyetinin SPIEF'e katılımı olumlu ancak abartılmamalı
Peskov: ABD heyetinin SPIEF'e katılımı olumlu ancak abartılmamalı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) ABD'den bir heyetin katılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
dmitriy peskov
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st. petersburg ekonomi forumu (spief)
abd
heyet
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) katılan ABD delegasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Forum kapsamında Çin Medya Kurumu'na bir röportaj veren Peskov, Amerikalı temsilcilerin etkinliğe gösterdiği ilgiden genel anlamda memnuniyet duyduklarını, ancak bu duruma gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/abd-heyeti-baskani-spiefte-putine-trumpin-selamini-iletti-1106296544.html
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dmitriy peskov, kremlin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, heyet, çin
dmitriy peskov, kremlin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, heyet, çin

Peskov: ABD heyetinin SPIEF'e katılımı olumlu ancak abartılmamalı

18:00 06.06.2026
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) ABD'den bir heyetin katılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi, ancak bu duruma gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) katılan ABD delegasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Forum kapsamında Çin Medya Kurumu'na bir röportaj veren Peskov, Amerikalı temsilcilerin etkinliğe gösterdiği ilgiden genel anlamda memnuniyet duyduklarını, ancak bu duruma gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini belirtti.
Burası uluslararası bir ekonomik forum; dolayısıyla Amerikalıların gelmesi elbette memnuniyetle karşılanabilecek, olumlu bir gelişme. Ancak şu aşamada bu ziyaretin önemini çok fazla abartmamak gerekir.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Amerikan heyetine başkanlık eden Rodney Mimms Cook Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
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