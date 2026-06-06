https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/peskov-abd-heyetinin-spiefe-katilimi-olumlu-ancak-abartilmamali-1106304591.html

Peskov: ABD heyetinin SPIEF'e katılımı olumlu ancak abartılmamalı

Peskov: ABD heyetinin SPIEF'e katılımı olumlu ancak abartılmamalı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) ABD'den bir heyetin katılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T18:00+0300

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2026-06-06T18:00+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

abd

heyet

çin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) katılan ABD delegasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Forum kapsamında Çin Medya Kurumu'na bir röportaj veren Peskov, Amerikalı temsilcilerin etkinliğe gösterdiği ilgiden genel anlamda memnuniyet duyduklarını, ancak bu duruma gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/abd-heyeti-baskani-spiefte-putine-trumpin-selamini-iletti-1106296544.html

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dmitriy peskov, kremlin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, heyet, çin