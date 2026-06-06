https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/peskov-abd-heyetinin-spiefe-katilimi-olumlu-ancak-abartilmamali-1106304591.html
Peskov: ABD heyetinin SPIEF'e katılımı olumlu ancak abartılmamalı
Peskov: ABD heyetinin SPIEF'e katılımı olumlu ancak abartılmamalı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) ABD'den bir heyetin katılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T18:00+0300
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dmitriy peskov
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) katılan ABD delegasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Forum kapsamında Çin Medya Kurumu'na bir röportaj veren Peskov, Amerikalı temsilcilerin etkinliğe gösterdiği ilgiden genel anlamda memnuniyet duyduklarını, ancak bu duruma gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/abd-heyeti-baskani-spiefte-putine-trumpin-selamini-iletti-1106296544.html
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dmitriy peskov, kremlin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, heyet, çin
dmitriy peskov, kremlin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, heyet, çin
Peskov: ABD heyetinin SPIEF'e katılımı olumlu ancak abartılmamalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) ABD'den bir heyetin katılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi, ancak bu duruma gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) katılan ABD delegasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Forum kapsamında Çin Medya Kurumu'na bir röportaj veren Peskov, Amerikalı temsilcilerin etkinliğe gösterdiği ilgiden genel anlamda memnuniyet duyduklarını, ancak bu duruma gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini belirtti.
Burası uluslararası bir ekonomik forum; dolayısıyla Amerikalıların gelmesi elbette memnuniyetle karşılanabilecek, olumlu bir gelişme. Ancak şu aşamada bu ziyaretin önemini çok fazla abartmamak gerekir.