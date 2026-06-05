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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/abd-heyeti-baskani-spiefte-putine-trumpin-selamini-iletti-1106296544.html
ABD heyeti başkanı, SPIEF'te Putin'e Trump'ın selamını iletti
ABD heyeti başkanı, SPIEF'te Putin'e Trump'ın selamını iletti
Sputnik Türkiye
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) ABD heyetine başkanlık eden Rodney Mimms Cook Jr., Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donald Trump'ın... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T23:42+0300
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Amerikan heyetine başkanlık eden ABD Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanı Rodney Mimms Cook Jr., Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD Başkanı Donald Trump'ın selamını iletti. Cook ayrıca Rus lidere misafirperverliği için teşekkür ederek St. Petersburg'a olan sevgisini dile getirdi.Cook, Putin'e hitaben, "Ve elbette, size iyi dostunuz Başkan Trump'ın selamlarını da iletmek isterim" ifadelerini kullandı.ABD delegasyon başkanı konuşmasında ayrıca şunları söyledi:Cook'un Trump'ın selamını iletmesi ve sıcak mesajları, forumda dikkat çeken anlar arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tunuslu-eski-bakan-spief-yaptirim-ve-izolasyon-politikasinin-basarisizliginin-aynasi-1106295470.html
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, rusya, petersburg, donald trump, vladimir putin
st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, rusya, petersburg, donald trump, vladimir putin

ABD heyeti başkanı, SPIEF'te Putin'e Trump'ın selamını iletti

23:42 05.06.2026
© Fotoğraf : Aleksandr KryajevSt. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Amerikan heyetine başkanlık eden Rodney Mimms Cook Jr.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Amerikan heyetine başkanlık eden Rodney Mimms Cook Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Fotoğraf : Aleksandr Kryajev
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) ABD heyetine başkanlık eden Rodney Mimms Cook Jr., Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donald Trump'ın selamını iletti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Amerikan heyetine başkanlık eden ABD Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanı Rodney Mimms Cook Jr., Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD Başkanı Donald Trump'ın selamını iletti. Cook ayrıca Rus lidere misafirperverliği için teşekkür ederek St. Petersburg'a olan sevgisini dile getirdi.
Cook, Putin'e hitaben, "Ve elbette, size iyi dostunuz Başkan Trump'ın selamlarını da iletmek isterim" ifadelerini kullandı.
ABD delegasyon başkanı konuşmasında ayrıca şunları söyledi:
Sayın Başkan, bize gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür etmek isterim. St. Petersburg'a döndüğümde gerçekten eşsiz bir misafirperverlikle karşılaşıyorum. Bu şehri çok seviyorum. Sanırım bunu iyi biliyorsunuz.
Cook'un Trump'ın selamını iletmesi ve sıcak mesajları, forumda dikkat çeken anlar arasında yer aldı.
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