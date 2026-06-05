https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/abd-heyeti-baskani-spiefte-putine-trumpin-selamini-iletti-1106296544.html

ABD heyeti başkanı, SPIEF'te Putin'e Trump'ın selamını iletti

ABD heyeti başkanı, SPIEF'te Putin'e Trump'ın selamını iletti

Sputnik Türkiye

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) ABD heyetine başkanlık eden Rodney Mimms Cook Jr., Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donald Trump'ın... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T23:42+0300

2026-06-05T23:42+0300

2026-06-05T23:42+0300

dünya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

abd

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vladimir putin

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Amerikan heyetine başkanlık eden ABD Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanı Rodney Mimms Cook Jr., Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD Başkanı Donald Trump'ın selamını iletti. Cook ayrıca Rus lidere misafirperverliği için teşekkür ederek St. Petersburg'a olan sevgisini dile getirdi.Cook, Putin'e hitaben, "Ve elbette, size iyi dostunuz Başkan Trump'ın selamlarını da iletmek isterim" ifadelerini kullandı.ABD delegasyon başkanı konuşmasında ayrıca şunları söyledi:Cook'un Trump'ın selamını iletmesi ve sıcak mesajları, forumda dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

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st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, rusya, petersburg, donald trump, vladimir putin