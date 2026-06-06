https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/peru-yarin-sandik-basinda-cumhurbaskanligi-seciminde-basa-bas-yaris-1106303446.html

Peru yarın sandık başında: Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış

Peru yarın sandık başında: Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış

Sputnik Türkiye

Peru'da seçmenler, 2026-2031 döneminde görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için yarın ikinci turda oy kullanacak. Anketlere göre, Keiko Fujimori ile... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T16:09+0300

2026-06-06T16:09+0300

2026-06-06T16:09+0300

dünya

keiko fujimori

alberto fujimori

peru

cumhurbaşkanlığı seçimi

oy

roberto sanchez

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Peru halkı, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere yarın sandık başına gidiyor. İlk turda en fazla oyu alan sağcı aday Keiko Fujimori ile ikinci sırada yer alan solcu aday Roberto Sanchez, 2026-2031 döneminde görev yapacak devlet başkanı olmak için yarışacak.Ülkede son 10 yılda 8 farklı devlet başkanının görev yapması, seçmenlerin siyaset kurumuna duyduğu güvenin zayıflamasına yol açtı. Aynı zamanda organize suç örgütlerinin artan etkisi, haraç olayları ve cinayetler de seçim gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Kamuoyu araştırmaları, güvenlik konusunun yolsuzluk ve ekonomik sorunların önüne geçerek seçmen tercihlerini belirleyen temel unsur haline geldiğini gösterdi.Eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı olan Keiko Fujimori, Popüler Güç Partisi'nin adayı olarak dördüncü kez cumhurbaşkanlığı yarışına katılıyor. İlk tur seçimlerinde yaşanan usulsüzlük tartışmalarının tekrarlanmaması için partisinin 100 bin sandık gözlemcisi görevlendirmeyi hedeflediğini açıklayan Fujimori, seçim sürecinde güvenlik ve ekonomi politikalarına ağırlık verdi.Fujimori, suçla mücadelede daha sert önlemler alınmasını, orduya daha fazla yetki verilmesini ve cezaevi sisteminin sıkılaştırılmasını savunuyor. Ekonomide ise madencilik yatırımlarını teşvik edecek reformlar, yabancı sermayeyi artıracak düzenlemeler ve istihdamı destekleyecek politikalar vadediyor.Rakibi Roberto Sanchez ise sosyal adalet, devletin ekonomideki rolünün artırılması ve anayasa reformu vaatleriyle seçmenin karşısına çıktı. Peru İçin Birlik Partisi'nin adayı olan Sanchez, doğal gaz ve madencilik gibi stratejik sektörlerde devlet denetiminin güçlendirilmesini savunuyor.Güvenlik sorunlarının yalnızca polis tedbirleriyle çözülemeyeceğini belirten Sanchez, yoksulluk ve işsizliğin azaltılmasının suçla mücadelede temel öncelik olması gerektiğini ifade ediyor. Sanchez ayrıca, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori döneminde yürürlüğe giren 1993 Anayasası'nın değiştirilmesi amacıyla Kurucu Meclis oluşturulmasını öneriyor.

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keiko fujimori, alberto fujimori, peru, cumhurbaşkanlığı seçimi, oy, roberto sanchez