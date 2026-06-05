https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/guney-korede-oy-pusulasi-krizi-secim-merkezlerinde-protestolar-sorusturma-baslatildi-1106287687.html

Güney Kore'de oy pusulası krizi: Seçim merkezlerinde protestolar, soruşturma başlatıldı

Güney Kore'de oy pusulası krizi: Seçim merkezlerinde protestolar, soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de yerel seçimler sırasında birçok sandık merkezinde oy pusulası tükenince yüzlerce seçmen oy kullanamadı veya saatlerce beklemek zorunda kaldı... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T15:56+0300

2026-06-05T15:56+0300

2026-06-05T16:07+0300

dünya

güney kore

seçim

oy pusulası

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Güney Kore'de 3 Haziran'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde yaşanan oy pusulası yetersizliği tartışma yarattı. Ülkenin Ulusal Seçim Komisyonu (NEC), seçim günü bazı sandık merkezlerinde ortaya çıkan sorunlarla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.Yerel basında yer alan haberlere göre, beklenenden yüksek katılım nedeniyle bir düzineden fazla sandık merkezinde oy pusulaları tükendi. Bazı seçmenler saatlerce sıra beklemek zorunda kalırken, bazıları ise oy kullanamadan evlerine dönmek zorunda kaldı. Sorunun yaşandığı bölgelerde oy verme süresi uzatıldı.Seçimlerde seçmenler, ülkenin 16 büyük şehir ve eyaletinde belediye başkanları ve yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. Oylama, Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung yönetimine yönelik bir güven oylaması olarak değerlendirilirken, muhafazakâr muhalefetin yeniden toparlanıp toparlanamayacağının da önemli bir testi olarak görülüyordu.Cumhurbaşkanı Lee'den tepkiCumhurbaşkanı Lee, bugün yaptığı açıklamada yaşanan aksaklıklardan dolayı "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, vatandaşların oy kullanma hakkının hiçbir koşulda zarar görmemesi gerektiğini söyledi.Lee ayrıca sorumluların hesap vermesi için gerekli adımların atılması talimatını verdi.Seul'de protestolarBaşkent Seul'ün muhafazakar seçmenlerin yoğun olduğu Songpa bölgesinde seçim gecesinden itibaren protestolar düzenlendi. Oy kullanamadıklarını söyleyen vatandaşlar, seçim merkezleri önünde toplandı.Songpa sakini Yoomi Lee, seçim merkezine geldiğinde oy pusulalarının tükendiğini gördüğünü ve yeni pusulaların gelmesi için yaklaşık üç saat beklemek zorunda kaldığını söyledi."Yüzlerce kişi bekliyordu. İnsanlar çok öfkeliydi" diyen Lee, yaşananların seçmenlerde büyük tepkiye yol açtığını ifade etti.Perşembe sabahı ise bir grup portestocu seçim merkezinin önünde toplanarak seçim görevlilerinin binadan ayrılmasını engellemeye çalıştı. Göstericiler, "seçim hilesi" yazılı pankartlar taşıdı.Bazı protestocular, bekleme fişi almasına rağmen oy kullanamayan herkesin oy verebilmesi için bölgede seçimlerin yeniden yapılmasını talep etti. Göstericiler ayrıca tüm seçmenler oy kullanana kadar sandıkların açılmaması gerektiğini savundu.

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