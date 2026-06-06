https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/nikah-salonlarinda-06062026-yogunlugu-1106303665.html

Nikah salonlarında '06.06.2026' yoğunluğu

Nikah salonlarında '06.06.2026' yoğunluğu

Sputnik Türkiye

'06.06.2026' tarihinin simetrik ve özel kabul edilmesi nedeniyle İstanbul’daki nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Fatih, Büyükçekmece ve Küçükçekmece başta... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbul’un birçok ilçesinde nikah salonları, evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftlerin “06.06.2026” tarihini tercih etmesi nedeniyle yoğun günlerinden birini yaşadı. Megakentte nikah randevusu alan çiftler sabah saatlerinden itibaren salonlara akın ederken, birçok belediyede günlük ortalamanın üzerinde nikah akdi gerçekleştirildi.Fatih Belediyesi Nikah Salonu’nda normal şartlarda günde ortalama 20 nikah kıyılırken, özel tarih nedeniyle 100 çift randevu talebinde bulundu. Mekân ve personel kapasitesi dikkate alınarak 40 çiftin nikahı gerçekleştirilebildi. Esenyurt’ta ise günlük ortalama 20 nikahın kıyıldığı salonda bugün 30 çift dünya evine girdi. Büyükçekmece’de normalde 15 olan günlük nikah sayısı 67’ye yükselirken, Küçükçekmece’de 39 çift evlendi. Beylikdüzü’nde de Kurban Bayramı öncesi döneme kıyasla nikah başvurularının iki katına çıktığı ve bugün 28 çiftin evlendiği bildirildi. Maltepe Belediyesi Nikah Salonu’nda ise gün boyunca yoğun program uygulanarak her yarım saatte bir nikah kıyıldı.Türkiye genelinde de yoğunluk“06.06.2026” tarihinin tercih edilmesi yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmadı. Türkiye genelinde de birçok belediyede nikah salonlarında benzer bir yoğunluk yaşandığı, çiftlerin bu özel tarihi evlilik günü olarak seçtiği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/nikah-dairelerinde-25052025-yogunlugu-yasandi-1096496270.html

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