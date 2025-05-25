https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/nikah-dairelerinde-25052025-yogunlugu-yasandi-1096496270.html
Nikah dairelerinde '25.05.2025' yoğunluğu yaşandı
Nikah dairelerinde '25.05.2025' yoğunluğu yaşandı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde birçok çift, evlilik tarihlerini anlamlı ve kolay hatırlanabilir bir güne denk getirmek için 25 Mayıs 2025’i tercih etti. '25.05.2025' gibi... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T14:27+0300
2025-05-25T14:27+0300
2025-05-25T14:27+0300
türki̇ye
düğün
düğün konvoyu
düğün salonu
düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş)
nikah
toplu nikah
resmi nikah
dini nikah
resmi nikah
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Türkiye'de birçok çiftin 25.05.2025 tarihini anlamlı bulup nikah günü olarak seçmesi, nikah dairelerinde yoğunluğa neden oldu.Özellikle büyük şehirlerdeki nikah dairelerinde yoğunluk yaşanırken, bazı belediyeler ek personel ve ek seanslarla hizmet verdi. Nikah salonları sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşarken, bazı çiftler bu özel günü ölümsüzleştirmek için gösterişli organizasyonlar düzenledi.Yetkililer, benzer yoğunlukların simetrik ve özel rakamlarla ifade edilen tarihlerde her yıl tekrarlandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/nikah-dairelerinde-05052025-yogunlugu-1095933267.html
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düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş), nikah, toplu nikah, resmi nikah, dini nikah, resmi nikah, nikah şahidi, toplu nikah, temsili nikah memuru
düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş), nikah, toplu nikah, resmi nikah, dini nikah, resmi nikah, nikah şahidi, toplu nikah, temsili nikah memuru
Nikah dairelerinde '25.05.2025' yoğunluğu yaşandı
Türkiye genelinde birçok çift, evlilik tarihlerini anlamlı ve kolay hatırlanabilir bir güne denk getirmek için 25 Mayıs 2025’i tercih etti. '25.05.2025' gibi özel bir tarihi seçen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak nikah işlemlerini bu güne planladı.
Türkiye'de birçok çiftin 25.05.2025 tarihini anlamlı bulup nikah günü olarak seçmesi, nikah dairelerinde yoğunluğa neden oldu.
Özellikle büyük şehirlerdeki nikah dairelerinde yoğunluk yaşanırken, bazı belediyeler ek personel ve ek seanslarla hizmet verdi. Nikah salonları sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşarken, bazı çiftler bu özel günü ölümsüzleştirmek için gösterişli organizasyonlar düzenledi.
Yetkililer, benzer yoğunlukların simetrik ve özel rakamlarla ifade edilen tarihlerde her yıl tekrarlandığını belirtti.