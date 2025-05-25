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Nikah dairelerinde '25.05.2025' yoğunluğu yaşandı
Nikah dairelerinde '25.05.2025' yoğunluğu yaşandı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde birçok çift, evlilik tarihlerini anlamlı ve kolay hatırlanabilir bir güne denk getirmek için 25 Mayıs 2025’i tercih etti. '25.05.2025' gibi... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de birçok çiftin 25.05.2025 tarihini anlamlı bulup nikah günü olarak seçmesi, nikah dairelerinde yoğunluğa neden oldu.Özellikle büyük şehirlerdeki nikah dairelerinde yoğunluk yaşanırken, bazı belediyeler ek personel ve ek seanslarla hizmet verdi. Nikah salonları sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşarken, bazı çiftler bu özel günü ölümsüzleştirmek için gösterişli organizasyonlar düzenledi.Yetkililer, benzer yoğunlukların simetrik ve özel rakamlarla ifade edilen tarihlerde her yıl tekrarlandığını belirtti.
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düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş), nikah, toplu nikah, resmi nikah, dini nikah, resmi nikah, nikah şahidi, toplu nikah, temsili nikah memuru
düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş), nikah, toplu nikah, resmi nikah, dini nikah, resmi nikah, nikah şahidi, toplu nikah, temsili nikah memuru

Nikah dairelerinde '25.05.2025' yoğunluğu yaşandı

14:27 25.05.2025
© AA / Ufuk ErtopNikah
Nikah - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AA / Ufuk Ertop
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Türkiye genelinde birçok çift, evlilik tarihlerini anlamlı ve kolay hatırlanabilir bir güne denk getirmek için 25 Mayıs 2025’i tercih etti. '25.05.2025' gibi özel bir tarihi seçen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak nikah işlemlerini bu güne planladı.
Türkiye'de birçok çiftin 25.05.2025 tarihini anlamlı bulup nikah günü olarak seçmesi, nikah dairelerinde yoğunluğa neden oldu.
Özellikle büyük şehirlerdeki nikah dairelerinde yoğunluk yaşanırken, bazı belediyeler ek personel ve ek seanslarla hizmet verdi. Nikah salonları sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşarken, bazı çiftler bu özel günü ölümsüzleştirmek için gösterişli organizasyonlar düzenledi.
Yetkililer, benzer yoğunlukların simetrik ve özel rakamlarla ifade edilen tarihlerde her yıl tekrarlandığını belirtti.
Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
TÜRKİYE
Nikah dairelerinde 05.05.2025 yoğunluğu
5 Mayıs, 16:23
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