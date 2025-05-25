https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/nikah-dairelerinde-25052025-yogunlugu-yasandi-1096496270.html

Nikah dairelerinde '25.05.2025' yoğunluğu yaşandı

Nikah dairelerinde '25.05.2025' yoğunluğu yaşandı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde birçok çift, evlilik tarihlerini anlamlı ve kolay hatırlanabilir bir güne denk getirmek için 25 Mayıs 2025’i tercih etti. '25.05.2025' gibi... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

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düğün konvoyu

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düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş)

nikah

toplu nikah

resmi nikah

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resmi nikah

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Türkiye'de birçok çiftin 25.05.2025 tarihini anlamlı bulup nikah günü olarak seçmesi, nikah dairelerinde yoğunluğa neden oldu.Özellikle büyük şehirlerdeki nikah dairelerinde yoğunluk yaşanırken, bazı belediyeler ek personel ve ek seanslarla hizmet verdi. Nikah salonları sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşarken, bazı çiftler bu özel günü ölümsüzleştirmek için gösterişli organizasyonlar düzenledi.Yetkililer, benzer yoğunlukların simetrik ve özel rakamlarla ifade edilen tarihlerde her yıl tekrarlandığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/nikah-dairelerinde-05052025-yogunlugu-1095933267.html

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