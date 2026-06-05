https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/iran-takimina-abd-vizesi-cikti-aciklamasi-bazi-teknik-adamlara-vize-verilmedi-1106295966.html
'İran takımına ABD vizesi çıktı' açıklaması: 'Bazı teknik adamlara vize verilmedi'
'İran takımına ABD vizesi çıktı' açıklaması: 'Bazı teknik adamlara vize verilmedi'
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası'na günler kala ABD, İran takımı oyuncularına vize verdi. İran medyası ise Dünya Kupası'nda görev alan bazı isimlere vize verilmediğini bildirdi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T22:48+0300
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İran'ın Dünya Kupası futbolcularına, iki ülke arasındaki gerginlik sürerken Los Angeles'taki ilk maçlarına sadece 10 gün kala ABD'ye giriş vizeleri verildi. Beyaz Saray yetkililerin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre vizeler gece boyunca onaylandı.İran'ın Fars haber ajansı ise, ABD'nin İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için görev yapacak bazı teknik ve idari personeline henüz vize vermediğini bildirdi.İran'ın Meksika Büyükelçisi Abolfazl Pasandideh, yaptığı açıklamada takımın hala ABD vizelerini almadığını söylemişti. Tahran yönetimi, takımın kamp merkezini son anda Arizona'dan Meksika'nın Tijuana kentine taşımıştı. Takımın pazar günü erken saatlerde Tijuana'ya ulaşması planlanıyor.İran, G Grubu'ndaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. Ardından yine Los Angeles'ta Belçika ile karşılaşacak ve daha sonra Seattle'da Mısır'a karşı sahaya çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/amerikan-basini-iran-katardaki-ortak-hava-operasyonlari-merkezini-kullanilamaz-hale-getirdi-1106293931.html
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abd, i̇ran, dünya kupası
'İran takımına ABD vizesi çıktı' açıklaması: 'Bazı teknik adamlara vize verilmedi'
Dünya Kupası'na günler kala ABD, İran takımı oyuncularına vize verdi. İran medyası ise Dünya Kupası'nda görev alan bazı isimlere vize verilmediğini bildirdi.
İran'ın Dünya Kupası futbolcularına, iki ülke arasındaki gerginlik sürerken Los Angeles'taki ilk maçlarına sadece 10 gün kala ABD'ye giriş vizeleri verildi. Beyaz Saray yetkililerin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre vizeler gece boyunca onaylandı.
İran'ın Fars haber ajansı ise, ABD'nin İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için görev yapacak bazı teknik ve idari personeline henüz vize vermediğini bildirdi.
İran'ın Meksika Büyükelçisi Abolfazl Pasandideh, yaptığı açıklamada takımın hala ABD vizelerini almadığını söylemişti.
Tahran yönetimi, takımın kamp merkezini son anda Arizona'dan Meksika'nın Tijuana kentine taşımıştı. Takımın pazar günü erken saatlerde Tijuana'ya ulaşması planlanıyor.
İran, G Grubu'ndaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. Ardından yine Los Angeles'ta Belçika ile karşılaşacak ve daha sonra Seattle'da Mısır'a karşı sahaya çıkacak.