https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/narin-guran-ve-nevzat-bahtiyarin-akrabalari-arasinda-cikan-kavgaya-iliskin-sorusturma-1106305943.html
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında hüküm giyen Nevzat Bahtiyar ile Güran ailesinin yakınları arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında yargılanan Nevzat Bahtiyar ile Güran ailesinin akrabaları arasında çıkan kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında, aralarında 4 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.Kavgada darp sonucu M.A.K. (17), F.K. (17), F.K. (14), R.K. (59), V.B. (48) ve H.B. (21) yaralanmıştı.Narin Güran davasında süreçDiyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.Cinayete ilişkin davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Komşu Nevzat Bahtiyar ise ilk yargılamada "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yüksel, Enes ve Salim Güran hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onarken, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı bozmuş ve dosyanın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçu kapsamında yeniden değerlendirilmesine hükmetmişti.Yeniden görülen davada mahkeme, Nevzat Bahtiyar'ı "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/diyarbakirda-aileler-arasinda-kavga-nevzat-bahtiyarin-oglu-ve-yegeni-vuruldu-1106288610.html
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türkiye, nevzat bahtiyar, narin güran, salim güran, eğertutmaz deresi, cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, nevzat bahtiyar, narin güran, salim güran, eğertutmaz deresi, cumhuriyet başsavcılığı
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında hüküm giyen Nevzat Bahtiyar ile Güran ailesinin yakınları arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında yargılanan Nevzat Bahtiyar ile Güran ailesinin akrabaları arasında çıkan kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, aralarında 4 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kavgada darp sonucu M.A.K. (17), F.K. (17), F.K. (14), R.K. (59), V.B. (48) ve H.B. (21) yaralanmıştı.
Narin Güran davasında süreç
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.
Cinayete ilişkin davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Komşu Nevzat Bahtiyar ise ilk yargılamada "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yüksel, Enes ve Salim Güran hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onarken, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı bozmuş ve dosyanın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçu kapsamında yeniden değerlendirilmesine hükmetmişti.
Yeniden görülen davada mahkeme, Nevzat Bahtiyar'ı "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.