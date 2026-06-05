https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/diyarbakirda-aileler-arasinda-kavga-nevzat-bahtiyarin-oglu-ve-yegeni-vuruldu-1106288610.html

Diyarbakır’da aileler arasında kavga: Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni vuruldu

Diyarbakır’da aileler arasında kavga: Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni vuruldu

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Narin Güran cinayeti nedeniyle hüküm giyen Nevzat Bahtiyar’ın ailesi ile akrabaları olan Kaya ailesi arasında çıkan tartışma... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T16:36+0300

2026-06-05T16:36+0300

2026-06-05T16:36+0300

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nevzat bahtiyar

narin güran

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde, Bahtiyar ve Kaya aileleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Habertürk'ün haberine göre olay, Nevzat Bahtiyar ailesine ait kahvehanenin yakınlarında meydana geldi. Tartışmanın ardından taraflar arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.Silahlar çekildi, yaralı sayısı arttıKavganın büyümesiyle birlikte her iki tarafın yakınlarının da olaya dahil olduğu ve silahların kullanıldığı öğrenildi.Yaşanan olayda, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ile yeğeni silahla vurularak yaralandı. Kaya ailesinden ise 4 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.Böylece kavgada yaralananların sayısı toplam 6’ya yükseldi.Yaralılar hastaneye kaldırıldıİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Mahallede güvenlik önlemleri artırıldıOlayın ardından bölgede yeniden gerginlik yaşanmaması için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

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nevzat bahtiyar, narin güran