Türkiye
Putin: Küresel liderliği egemenlik belirler
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/diyarbakirda-aileler-arasinda-kavga-nevzat-bahtiyarin-oglu-ve-yegeni-vuruldu-1106288610.html
Diyarbakır’da aileler arasında kavga: Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni vuruldu
Diyarbakır’da aileler arasında kavga: Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni vuruldu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Narin Güran cinayeti nedeniyle hüküm giyen Nevzat Bahtiyar’ın ailesi ile akrabaları olan Kaya ailesi arasında çıkan tartışma... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T16:36+0300
2026-06-05T16:36+0300
türki̇ye
nevzat bahtiyar
narin güran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089886046_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f1f5d7f14fd7b77d3043858e945b02c8.jpg
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde, Bahtiyar ve Kaya aileleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Habertürk'ün haberine göre olay, Nevzat Bahtiyar ailesine ait kahvehanenin yakınlarında meydana geldi. Tartışmanın ardından taraflar arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.Silahlar çekildi, yaralı sayısı arttıKavganın büyümesiyle birlikte her iki tarafın yakınlarının da olaya dahil olduğu ve silahların kullanıldığı öğrenildi.Yaşanan olayda, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ile yeğeni silahla vurularak yaralandı. Kaya ailesinden ise 4 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.Böylece kavgada yaralananların sayısı toplam 6’ya yükseldi.Yaralılar hastaneye kaldırıldıİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Mahallede güvenlik önlemleri artırıldıOlayın ardından bölgede yeniden gerginlik yaşanmaması için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/cumhurbaskani-erdogan-faizin-oldugu-yerde-bereket-olmaz-1106286291.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089886046_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_971418a28a5a88d5809d778f4dc974ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nevzat bahtiyar, narin güran
nevzat bahtiyar, narin güran

Diyarbakır’da aileler arasında kavga: Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni vuruldu

16:36 05.06.2026
© İHANevzat Bahtiyar
Nevzat Bahtiyar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© İHA
Abone ol
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Narin Güran cinayeti nedeniyle hüküm giyen Nevzat Bahtiyar’ın ailesi ile akrabaları olan Kaya ailesi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı olayda, Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni silahla vurulurken toplam 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde, Bahtiyar ve Kaya aileleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Habertürk'ün haberine göre olay, Nevzat Bahtiyar ailesine ait kahvehanenin yakınlarında meydana geldi. Tartışmanın ardından taraflar arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

Silahlar çekildi, yaralı sayısı arttı

Kavganın büyümesiyle birlikte her iki tarafın yakınlarının da olaya dahil olduğu ve silahların kullanıldığı öğrenildi.
Yaşanan olayda, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ile yeğeni silahla vurularak yaralandı. Kaya ailesinden ise 4 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.
Böylece kavgada yaralananların sayısı toplam 6’ya yükseldi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Mahallede güvenlik önlemleri artırıldı

Olayın ardından bölgede yeniden gerginlik yaşanmaması için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
16:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала