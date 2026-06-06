https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/israil-saldirisinda-lubnan-ordusundan-biri-tuggeneral-3-kisi-oldu-1106301140.html

İsrail saldırısında Lübnan ordusundan biri tuğgeneral 3 kişi öldü

İsrail saldırısında Lübnan ordusundan biri tuğgeneral 3 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyinde askeri bir aracı hedef aldığı hava saldırısında biri tuğgeneral olmak üzere iki subay ve bir askerin hayatını... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T14:27+0300

2026-06-06T14:27+0300

2026-06-06T14:27+0300

dünya

ortadoğu

lübnan

i̇srail

nebatiye

hizbullah

lübnan sağlık bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105739103_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bd2bad69fcba7856fdb0faa93a6295a6.jpg

Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Tebnit-Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri aracı hedef aldığını ve saldırıda üç askeri personelin öldüğünü duyurdu.Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırısında tuğgeneral ve yüzbaşı rütbesindeki iki subay ile bir askerin öldüğü belirtildi. Açıklamada, saldırının Lübnan'ın istikrarını yeniden tesis etme ve kapsamlı ateşkese ulaşma çabalarını hedef aldığı savunuldu.Lübnan ordusu, İsrail'in son dönemdeki saldırılarını kınayarak bu eylemlerin ülkenin egemenliğini koruma konusundaki kararlılıklarını güçlendirdiğini ifade etti. Saldırıdan kısa süre önce yapılan açıklamada da aynı bölgede seyreden bir askeri aracın hedef alındığı ve can kayıplarının bulunduğu bildirilmişti.Geçici ateşkes uzatılmıştıİsrail ile Lübnan arasında aylardır devam eden çatışmalar sırasında taraflar arasında çeşitli ateşkes girişimleri gündeme geldi. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda daha önce geçici ateşkeslerin uzatılması kararlaştırılmıştı.Son olarak Washington'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını durdurması ve güçlerini Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığı açıklanmıştı. Ancak Hizbullah bu şartları kabul etmediğini duyurmuştu.Ateşkes ve diplomatik girişimlere rağmen İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları sürerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti.Netanyahu: Şu anda Lübnan'la ateşkes yokÖte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada Lübnan ile henüz bir ateşkes anlaşmasının bulunmadığını savundu. Netanyahu, Hizbullah'ın önerilere itiraz ettiğini belirterek, İsrail ile Lübnan arasında üzerinde uzlaşılmış ve tamamlanmış bir ateşkes metninin olmadığını öne sürdü.İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de siyasi düzeyde gelecek aşamaya ilişkin karar verilmesi gerektiğini belirterek, gerekli görülmesi halinde saldırıların kapsamını genişletmeye hazır olduklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/iran-abd-uslerine-fuze-saldirisi-duzenledigini-duyurdu-1106298509.html

lübnan

i̇srail

nebatiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, lübnan, i̇srail, nebatiye, hizbullah, lübnan sağlık bakanlığı