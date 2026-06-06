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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/iran-abd-uslerine-fuze-saldirisi-duzenledigini-duyurdu-1106298509.html
İran, ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu
İran, ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Sirik ve Keşm adalarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Ortadoğu'daki ABD askeri üslerine füze saldırısı düzenlediğini... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T10:28+0300
2026-06-06T10:35+0300
dünya
i̇ran
abd
i̇ran devrim muhafızları
hürmüz boğazı
ortadoğu
füze
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abbas arakçi
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İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Ortadoğu’daki üslerinin yanı sıra, Hürmüz Boğazı'nı izinsiz geçmeye çalışan 4 tankerin de hedef alındığı belirtildi.Saldırı iddialarının ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı ve bölge ülkelerine yönelik fırlatılan balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) ABD kuvvetleri tarafından havada imha edildiği savunuldu.Cumartesi gecesi erken saatlerde Washington yönetimi, artan İHA saldırılarını gerekçe göstererek İran'ın Goruk bölgesi ile Keşm Adası'ndaki radar istasyonlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.Gerilim bir haftadır tırmanıyorBu olay, ABD ve İran arasında bir hafta içinde yaşanan ilk askeri temas değil. Çarşamba günü Tahran yönetimi, Umman Körfezi'ndeki gemilere yönelik agresif eylemlere yanıt olarak bir ABD savaş gemisini hedef aldığını açıklamıştı.Pazartesi günü de İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarınıgerekçe göstererek ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı, Washington ile yürütülen dolaylı mesajlaşma trafiğinin durdurulup durdurulmadığına ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı.Müzakereler ve ateşkes süreci sürüyorAskeri hareketliliğe rağmen diplomatik kanallarda hareketlilik devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ifade etmişti. Trump ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hizbullahtemsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından, Tel Aviv ve Beyrut'un ateşkes sağlama niyetinde olduğunu açıklamıştı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların teati edilen anlaşma metinlerini incelediğini ve nihai taslak üzerinde çalışmaya devam ettiğini doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/centcom-goruk-ve-kesm-adasindaki-iran-kiyi-gozetleme-radar-tesisleri-vuruldu-1106297775.html
i̇ran
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i̇ran, abd, i̇ran devrim muhafızları, hürmüz boğazı, ortadoğu, füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abbas arakçi, donald trump
i̇ran, abd, i̇ran devrim muhafızları, hürmüz boğazı, ortadoğu, füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abbas arakçi, donald trump

İran, ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu

10:28 06.06.2026 (güncellendi: 10:35 06.06.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiİran Devrim Muhafızları askeri
İran Devrim Muhafızları askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Sirik ve Keşm adalarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Ortadoğu'daki ABD askeri üslerine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Ortadoğu’daki üslerinin yanı sıra, Hürmüz Boğazı'nı izinsiz geçmeye çalışan 4 tankerin de hedef alındığı belirtildi.
Saldırı iddialarının ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı ve bölge ülkelerine yönelik fırlatılan balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) ABD kuvvetleri tarafından havada imha edildiği savunuldu.
Cumartesi gecesi erken saatlerde Washington yönetimi, artan İHA saldırılarını gerekçe göstererek İran'ın Goruk bölgesi ile Keşm Adası'ndaki radar istasyonlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Gerilim bir haftadır tırmanıyor

Bu olay, ABD ve İran arasında bir hafta içinde yaşanan ilk askeri temas değil. Çarşamba günü Tahran yönetimi, Umman Körfezi'ndeki gemilere yönelik agresif eylemlere yanıt olarak bir ABD savaş gemisini hedef aldığını açıklamıştı.
Pazartesi günü de İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarınıgerekçe göstererek ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı, Washington ile yürütülen dolaylı mesajlaşma trafiğinin durdurulup durdurulmadığına ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı.

Müzakereler ve ateşkes süreci sürüyor

Askeri hareketliliğe rağmen diplomatik kanallarda hareketlilik devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ifade etmişti. Trump ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hizbullahtemsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından, Tel Aviv ve Beyrut'un ateşkes sağlama niyetinde olduğunu açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların teati edilen anlaşma metinlerini incelediğini ve nihai taslak üzerinde çalışmaya devam ettiğini doğruladı.
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
DÜNYA
CENTCOM: Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar tesisleri vuruldu
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