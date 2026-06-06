https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/irlanda-bazi-israilli-bakanlarin-ulkeye-girisini-yasakladi-1106297895.html

İrlanda, bazı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasakladı

İrlanda, bazı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasakladı

Sputnik Türkiye

İrlanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıkladı. 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T04:35+0300

2026-06-06T04:35+0300

2026-06-06T04:35+0300

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bezalel smotrich

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İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.İrlanda devlet medyasının aktardığına göre açıklamada şu ifadeler yer aldı: Martin, iki İsrailli yetkiliye karşı daha fazla AB önlemi alınması gerektiğini belirterek, eylemlerinin ve sözlerinin 'Filistinlilerin Filistin'den tamamen yok edilmesini istemek anlamına geldiğini' söyledi.Politico, Mayıs ayında kaynaklara dayanarak, iki bakanın isimlerinin olası AB yaptırım listelerinden çıkarıldığını bildirmişti.

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