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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/irlanda-bazi-israilli-bakanlarin-ulkeye-girisini-yasakladi-1106297895.html
İrlanda, bazı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasakladı
İrlanda, bazı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasakladı
Sputnik Türkiye
İrlanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıkladı. 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T04:35+0300
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dünya
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İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.İrlanda devlet medyasının aktardığına göre açıklamada şu ifadeler yer aldı: Martin, iki İsrailli yetkiliye karşı daha fazla AB önlemi alınması gerektiğini belirterek, eylemlerinin ve sözlerinin 'Filistinlilerin Filistin'den tamamen yok edilmesini istemek anlamına geldiğini' söyledi.Politico, Mayıs ayında kaynaklara dayanarak, iki bakanın isimlerinin olası AB yaptırım listelerinden çıkarıldığını bildirmişti.
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itamar ben-gvir, bezalel smotrich, gazze, i̇srail, ab
itamar ben-gvir, bezalel smotrich, gazze, i̇srail, ab

İrlanda, bazı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasakladı

04:35 06.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİrlanda-İsrail ilişkileri
İrlanda-İsrail ilişkileri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İrlanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıkladı.
İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.
İrlanda devlet medyasının aktardığına göre açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İrlanda Başbakanı Micheal Martin'in, Gazze'deki felaketin körüklenmesinde etkili olan İsrail hükümeti üyelerinin ülkemize girişini engellemek için harekete geçeceği yönündeki açıklaması doğrultusunda, Adalet, İçişleri ve Göç Bakanı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye giriş yapma girişiminde bulunmaları halinde göçmenlik memurlarına girişlerine izin vermemeleri talimatını vermiştir."
Martin, iki İsrailli yetkiliye karşı daha fazla AB önlemi alınması gerektiğini belirterek, eylemlerinin ve sözlerinin 'Filistinlilerin Filistin'den tamamen yok edilmesini istemek anlamına geldiğini' söyledi.
Politico, Mayıs ayında kaynaklara dayanarak, iki bakanın isimlerinin olası AB yaptırım listelerinden çıkarıldığını bildirmişti.
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
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