https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/irlanda-bazi-israilli-bakanlarin-ulkeye-girisini-yasakladi-1106297895.html
İrlanda, bazı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasakladı
İrlanda, bazı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasakladı
Sputnik Türkiye
İrlanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıkladı. 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T04:35+0300
2026-06-06T04:35+0300
2026-06-06T04:35+0300
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İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.İrlanda devlet medyasının aktardığına göre açıklamada şu ifadeler yer aldı: Martin, iki İsrailli yetkiliye karşı daha fazla AB önlemi alınması gerektiğini belirterek, eylemlerinin ve sözlerinin 'Filistinlilerin Filistin'den tamamen yok edilmesini istemek anlamına geldiğini' söyledi.Politico, Mayıs ayında kaynaklara dayanarak, iki bakanın isimlerinin olası AB yaptırım listelerinden çıkarıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/centcom-goruk-ve-kesm-adasindaki-iran-kiyi-gozetleme-radar-tesisleri-vuruldu-1106297775.html
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itamar ben-gvir, bezalel smotrich, gazze, i̇srail, ab
itamar ben-gvir, bezalel smotrich, gazze, i̇srail, ab
İrlanda, bazı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasakladı
İrlanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıkladı.
İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.
İrlanda devlet medyasının aktardığına göre açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İrlanda Başbakanı Micheal Martin'in, Gazze'deki felaketin körüklenmesinde etkili olan İsrail hükümeti üyelerinin ülkemize girişini engellemek için harekete geçeceği yönündeki açıklaması doğrultusunda, Adalet, İçişleri ve Göç Bakanı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye giriş yapma girişiminde bulunmaları halinde göçmenlik memurlarına girişlerine izin vermemeleri talimatını vermiştir."
Martin, iki İsrailli yetkiliye karşı daha fazla AB önlemi alınması gerektiğini belirterek, eylemlerinin ve sözlerinin 'Filistinlilerin Filistin'den tamamen yok edilmesini istemek anlamına geldiğini' söyledi.
Politico, Mayıs ayında kaynaklara dayanarak, iki bakanın isimlerinin olası AB yaptırım listelerinden çıkarıldığını bildirmişti.