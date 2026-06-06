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CENTCOM: Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar tesisleri vuruldu
CENTCOM: Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar tesisleri vuruldu
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dört İran yapımı kamikaze İHA'nın düşürüldüğünü, Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerinin de... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
hürmüz boğazı
i̇ran
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin insansız hava aracı saldırıları sırasında Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran radar tesislerini vurduğunu bildirdi.CENTCOM yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Daha önce CNN, bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'na doğru çok sayıda insansız hava aracı fırlattığını ve ABD güçlerinin bunlardan en az dördünü düşürdüğünü bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/trump-vietnam-19-yil-surdu-ucuncu-ayimdayim-1106297642.html
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abd, hürmüz boğazı, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, hürmüz boğazı, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

CENTCOM: Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar tesisleri vuruldu

04:04 06.06.2026
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dört İran yapımı kamikaze İHA'nın düşürüldüğünü, Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerinin de vurulduğunu duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin insansız hava aracı saldırıları sırasında Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran radar tesislerini vurduğunu bildirdi.
CENTCOM yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"CENTCOM güçleri, Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan dört İran yapımı tek yönlü saldırı insansız hava aracını düşürdü. Saldırı insansız hava araçları, bölgesel deniz trafiği için acil bir tehdit oluşturuyordu. ABD güçleri daha sonra, daha fazla saldırıya karşı savunma amacıyla Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini vurdu."

Daha önce CNN, bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'na doğru çok sayıda insansız hava aracı fırlattığını ve ABD güçlerinin bunlardan en az dördünü düşürdüğünü bildirmişti.
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