https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/centcom-goruk-ve-kesm-adasindaki-iran-kiyi-gozetleme-radar-tesisleri-vuruldu-1106297775.html

CENTCOM: Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar tesisleri vuruldu

CENTCOM: Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dört İran yapımı kamikaze İHA'nın düşürüldüğünü, Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerinin de... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T04:04+0300

2026-06-06T04:04+0300

2026-06-06T04:04+0300

dünya

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin insansız hava aracı saldırıları sırasında Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran radar tesislerini vurduğunu bildirdi.CENTCOM yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Daha önce CNN, bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'na doğru çok sayıda insansız hava aracı fırlattığını ve ABD güçlerinin bunlardan en az dördünü düşürdüğünü bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/trump-vietnam-19-yil-surdu-ucuncu-ayimdayim-1106297642.html

hürmüz boğazı

i̇ran

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abd, hürmüz boğazı, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)