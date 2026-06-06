https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/bati-basini-witkoff-ve-kushner-iran-gorusmeleri-oncesi-nukleer-uzmanlarla-bulustu-1106305798.html
Batı basını: Witkoff ve Kushner, İran görüşmeleri öncesi nükleer uzmanlarla buluştu
Batı basını: Witkoff ve Kushner, İran görüşmeleri öncesi nükleer uzmanlarla buluştu
Sputnik Türkiye
ABD basınına göre, Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner, İran'la yürütülebilecek olası nükleer müzakerelere hazırlık... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T20:35+0300
2026-06-06T20:35+0300
2026-06-06T20:35+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in, İran'la olası nükleer müzakerelere hazırlık amacıyla nükleer uzmanlarla görüştüğü öne sürüldü.Amerikan haber platformu Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Kushner, Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda uranyum işleme ve santrifüj teknolojileri konusunda uzman isimlerle bir toplantı gerçekleştirdi.Haberde, görüşmenin İran ile yürütülebilecek kapsamlı nükleer müzakerelere hazırlık amacı taşıdığı belirtildi. İddiaya göre ABD yönetimi, İran ile bir ön anlaşmaya varılması halinde müzakere sürecine teknik destek sağlayacak yaklaşık 100 uzmandan oluşan bir ekip kurmayı değerlendiriyor.Axios'un haberinde ayrıca Beyaz Saray'ın, İran'la yaşanan gerilimi sona erdirecek ve kapsamlı nükleer görüşmelerin önünü açabilecek bir mutabakat zaptı üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.Habere göre olası müzakerelerin başlaması durumunda, nükleer teknoloji ve denetim konularında uzman isimlerin sürece doğrudan dahil edilmesi planlanıyor. ABD yönetimi veya Beyaz Saray tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/iran-abd-uslerine-fuze-saldirisi-duzenledigini-duyurdu-1106298509.html
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abd, steve witkoff, jared kushner, axios, i̇ran
abd, steve witkoff, jared kushner, axios, i̇ran
Batı basını: Witkoff ve Kushner, İran görüşmeleri öncesi nükleer uzmanlarla buluştu
ABD basınına göre, Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner, İran'la yürütülebilecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında nükleer teknoloji uzmanlarıyla bir araya geldi. Haberde, süreci desteklemek için yaklaşık 100 kişilik teknik ekip oluşturulmasının planlandığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in, İran'la olası nükleer müzakerelere hazırlık amacıyla nükleer uzmanlarla görüştüğü öne sürüldü.
Amerikan haber platformu Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Kushner, Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda uranyum işleme ve santrifüj teknolojileri konusunda uzman isimlerle bir toplantı gerçekleştirdi.
Haberde, görüşmenin İran ile yürütülebilecek kapsamlı nükleer müzakerelere hazırlık amacı taşıdığı belirtildi. İddiaya göre ABD yönetimi, İran ile bir ön anlaşmaya varılması halinde müzakere sürecine teknik destek sağlayacak yaklaşık 100 uzmandan oluşan bir ekip kurmayı değerlendiriyor.
Axios'un haberinde ayrıca Beyaz Saray'ın, İran'la yaşanan gerilimi sona erdirecek ve kapsamlı nükleer görüşmelerin önünü açabilecek bir mutabakat zaptı üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.
Habere göre olası müzakerelerin başlaması durumunda, nükleer teknoloji ve denetim konularında uzman isimlerin sürece doğrudan dahil edilmesi planlanıyor. ABD yönetimi veya Beyaz Saray tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.