https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/icisleri-bakani-ciftci-turkiye-son-200-yilin-en-guclu-donemini-yasiyor-1106306285.html

İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor

İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin daha da güçlenip bölgesel... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

mustafa çiftçi

çorum

i̇çişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Belediyesince belediye konferans salonunda düzenlenen fahri hemşehrilik berat töreninde yaptığı konuşmada, Çorum açısından önem verdiği çalışmalar bulunduğunu söyledi.Kahramanmaraş'ta 2023 yılındaki depremlerin ardından Afşin ilçesiyle kardeş kent olduklarını dile getiren Çiftçi, "Valiliğimizin, Özel İdarenin, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve Çorumluların yardımları yağmur gibi yağdırmaları neticesinde orada afetin yaralarını sardık. Afşin Belediyesi bir caddeye 'Çorum' ismini verdi. Çorum Belediye Başkanımızla bana fahri hemşehrilik beratı takdim ettiler. Bu, tamamen Çorumluların hayırseverliği sayesinde oldu" diye konuştu.Valilik görevinin yaklaşık 4 ay önce sona erdiğini hatırlatan Çiftçi, şöyle devam etti:Çiftçi, "Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin daha da güçlenip bölgesel güçten küresel güce dönüşeceğine inancım tamdır. Gece gündüz demeden mazlum coğrafyaların da yükünü taşıdığına bizzat şahit oluyorum" ifadelerini kullandı.

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mustafa çiftçi, çorum, i̇çişleri bakanlığı