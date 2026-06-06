https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/hamas-gazzedeki-cadir-saldirisi-ateskes-surecini-sabote-etmeyi-amacliyor-1106305637.html

Hamas: Gazze’deki çadır saldırısı ateşkes sürecini sabote etmeyi amaçlıyor

Hamas: Gazze’deki çadır saldırısı ateşkes sürecini sabote etmeyi amaçlıyor

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra düzenlediği ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ateşkes sürecini... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T20:30+0300

2026-06-06T20:30+0300

2026-06-06T21:23+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

ortadoğu

gazze

i̇srail

gazze şeridi

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093688007_0:401:2730:1937_1920x0_80_0_0_4d9ea5c194017f79ca746d2dc055df99.jpg

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik saldırısını kınayarak, bunun Gazze Şeridi'ndeki ateşkes sürecini baltalamayı amaçlayan bir adım olduğunu öne sürdü.Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu çadıra düzenlenen saldırının kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivilleri hedef aldığını belirtti.Kasım, saldırıyı "çadır katliamı" olarak nitelendirerek, "Gazze kentindeki çadır katliamı, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes sürecini sabote etmeyi amaçlayan suç niteliğinde bir tırmanıştır" ifadelerini kullandı.Hamas, saldırının Kahire'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşmelerin yeniden başladığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü savunuldu.Kasım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ateşkes anlaşmasını zayıflatmayı ve arabulucuların yürüttüğü diplomatik çabaları boşa çıkarmayı hedeflediğini belirterek, arabulucu ve garantör ülkeleri İsrail'in ihlalleri karşısında daha net tutum almaya çağırdı.Hamas daha önce yaptığı açıklamada, Kahire'de arabulucular ve Filistinli grupların katılımıyla ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanması ve ikinci aşamaya geçiş sürecinin ele alınacağı görüşmelerin başladığını duyurmuştu.Öte yandan Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.Filistinli kaynaklara göre, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılar ve açtığı ateş sonucu 951 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 984 kişi yaralandı.Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil'in güneyindeki Tel Rumeyda bölgesinde ateş açtığı araçta bulunan ve ağır yaralanan 7 aylık Sam Fehd Ebu Heykel'in yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/israil-saldirisinda-lubnan-ordusundan-biri-tuggeneral-3-kisi-oldu-1106301140.html

gazze

i̇srail

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, gazze, i̇srail, gazze şeridi, hamas