https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/fenerbahce-secim-kongresi-basladi-uyeler-bugun-ibra-edecek-yarin-yeni-baskan-sececek-1106298669.html
Fenerbahçe Seçim Kongresi başladı: Üyeler bugün i̇bra edecek, yarın yeni başkan seçecek
Fenerbahçe Seçim Kongresi başladı: Üyeler bugün i̇bra edecek, yarın yeni başkan seçecek
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, milyonlarca taraftarın gözünü çevirdiği tarihi olağan seçimli genel kurulu için sandık başına gidiyor. İki gün sürecek olan kongrenin ilk... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T10:33+0300
2026-06-06T10:33+0300
2026-06-06T10:33+0300
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Sarı-lacivertli camiada nefesler tutuldu. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, iki gün sürecek yoğun bir gündemle resmen başladı. Büyük kongrenin ilk gününde, kulübün geçmiş iki ayrı mali dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporları üyelerin ibrasına sunulacak. Chobani Stadı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk gün toplantısında, idari ve mali açıdan hesaplar masaya yatırılacak. Üyelerin yapacağı kritik konuşmaların ardından, mevcut yönetimlerin ibra edilip edilmeyeceğine yönelik ibra oylaması gerçekleştirilecek.Başkan Adayları Yıldırım ve Safi kürsüye çıkıyorGenel kurulun ilk gününde en çok merak edilen anlardan biri de başkan adaylarının yapacağı konuşmalar olacak. İbra oylamasının ardından Fenerbahçe başkan adayları tarihi bir zirveye imza atarak son kez camiaya seslenecek. Adaylar, sarı-lacivertli kulübün geleceğine yön verecek projelerini, vizyonlarını ve yönetim listelerini kongre üyeleriyle paylaşarak oylama öncesi son mesajlarını kürsüden iletecek.Fenerbahçe Yeni Başkanını yarın seçiyor: Sandıklar kuruluyorFenerbahçe’de büyük gün ise yarın yaşanacak. Kulüp üyeleri, Kenan Evren Lisesi arsası üzerine özel olarak kurulacak olan sandık alanında oylarını kullanacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan oy verme işleminde, genel kurul üyeleri Fenerbahçe başkanı ve yönetim kurulu seçimi için tercihlerini sandığa yansıtacak. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni dönemdeki lideri resmen ilan edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/yerebatan-sarnici-yeniden-acildi-haziran-ayinda-turk-vatandaslarina-ucretsiz-olacak-1106298358.html
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fenerbahçe, yıldırım, başkan, aziz yıldırım, mali
fenerbahçe, yıldırım, başkan, aziz yıldırım, mali
Fenerbahçe Seçim Kongresi başladı: Üyeler bugün i̇bra edecek, yarın yeni başkan seçecek
Fenerbahçe Kulübü, milyonlarca taraftarın gözünü çevirdiği tarihi olağan seçimli genel kurulu için sandık başına gidiyor. İki gün sürecek olan kongrenin ilk gününde ibra oylaması yapılacak. Büyük heyecana sahne olan Fenerbahçe başkanlık seçimi sürecinde, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Şekip Safi son kez üyelere seslenecek.
Sarı-lacivertli camiada nefesler tutuldu. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, iki gün sürecek yoğun bir gündemle resmen başladı. Büyük kongrenin ilk gününde, kulübün geçmiş iki ayrı mali dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporları üyelerin ibrasına sunulacak. Chobani Stadı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk gün toplantısında, idari ve mali açıdan hesaplar masaya yatırılacak. Üyelerin yapacağı kritik konuşmaların ardından, mevcut yönetimlerin ibra edilip edilmeyeceğine yönelik ibra oylaması gerçekleştirilecek.
Başkan Adayları Yıldırım ve Safi kürsüye çıkıyor
Genel kurulun ilk gününde en çok merak edilen anlardan biri de başkan adaylarının yapacağı konuşmalar olacak. İbra oylamasının ardından Fenerbahçe başkan adayları tarihi bir zirveye imza atarak son kez camiaya seslenecek. Adaylar, sarı-lacivertli kulübün geleceğine yön verecek projelerini, vizyonlarını ve yönetim listelerini kongre üyeleriyle paylaşarak oylama öncesi son mesajlarını kürsüden iletecek.
Fenerbahçe Yeni Başkanını yarın seçiyor: Sandıklar kuruluyor
Fenerbahçe’de büyük gün ise yarın yaşanacak. Kulüp üyeleri, Kenan Evren Lisesi arsası üzerine özel olarak kurulacak olan sandık alanında oylarını kullanacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan oy verme işleminde, genel kurul üyeleri Fenerbahçe başkanı ve yönetim kurulu seçimi için tercihlerini sandığa yansıtacak. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni dönemdeki lideri resmen ilan edilecek.