https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/doc-dr-mehmet-perincek-ukraynada-barisin-anahtari-zelenskiyin-elinde-degil-1106302413.html

Doç. Dr. Mehmet Perinçek: Ukrayna’da barışın anahtarı Zelenskiy’in elinde değil

Doç. Dr. Mehmet Perinçek: Ukrayna’da barışın anahtarı Zelenskiy’in elinde değil

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği açık mektup ve Putin’in buna verdiği yanıt uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T15:29+0300

2026-06-06T15:29+0300

2026-06-06T15:34+0300

görüş

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

vladimir zelenskiy

mehmet perinçek

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir putin

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Vladimir Zelenskiy, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı açık mektupla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek savaşın sona erdirilmesi için ikili formatta görüşme çağrısında bulundu. Zelenskiy mektubunda, "Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor" ifadelerini kullandı.Mektup, Putin’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında yaptığı açıklamaların hemen ardından geldi. Rus lider, Kiev yönetiminin istemesi halinde barış anlaşmasına imza atacak muhataplar bulunabileceğini belirtirken, Zelenskiy’in görev süresinin iki yıl önce dolduğunu hatırlatarak Moskova’nın uluslararası anlaşmaları yalnızca "meşru temsilcilerle" imzalayacağını söylemişti.Putin, forumdaki son açıklamalarında da Zelenskiy'in açık mektubunu incelediğini belirterek, "Şu an için Zelenskiy'le buluşmayı anlamlı bulmuyorum" dedi. Rus lider, bir görüşmenin ancak belirli anlaşmalara varılmasının ardından mümkün olabileceğini ifade etti.Gelişmeleri Sputnik Türkiye’ye değerlendiren Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Zelenskiy'in çağrısının tek başına barışın önünü açmaya yetmeyeceğini söyledi.'Barış kararı Kiev'de verilmiyor'Ukrayna'da savaş ve barış kararlarını belirleyen temel unsur Zelenskiy'in iradesinde olmadığını belirten Perinçek, şu değerlendirmelerde bulundu:Bugüne kadar gerçekleştirilen çeşitli barış görüşmelerinin ve arabuluculuk girişimlerinin de aynı nedenle başarısız olduğunu dile getiren Perinçek, bu süreçlerin cephedeki durumu toparlamaya yönelik zaman kazanma girişimleri olarak kullanıldığını savundu.'Putin'in ihtiyatlı yaklaşımı geçmiş tecrübelerden kaynaklanıyor'Perinçek, Rusya Devlet Başkanı Putin'in son açıklamalarındaki temkinli yaklaşımın geçmiş deneyimlerle bağlantılı olduğunu ifade ettiği açıklamasında "Şimdiki, şimdiye kadar ki çeşitli barış görüşmeleri veya ara buluculuk girişimleri hep bu sebeple başarısız oldu. Ve yine bu görüşmelerden, bu girişimlerden görüldü ki bu tür adımlar barış sağlamak amacıyla değil zaman kazanarak cephedeki durumu kurtarmak hedefiyle yapıldığı ortaya çıktı. Bu bakımdan Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu çağrıya ihtiyatlı yaklaşması ve esas barışın uzun vadeli bir barışın olması gerektiğini söylemesi aslında bu geçmişteki tecrübelerde çıkartılıyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin olası barış sürecinde oynayabileceği role de değinen Perinçek, Ankara'nın önemli bir etki oluşturabileceğini savunarak şunları dedi:'Zelenskiy'in meşruiyeti tartışması barış sürecini etkiliyor'Perinçek, kalıcı bir barış anlaşmasının önündeki bir diğer önemli başlığın Zelenskiy'in hukuki statüsü olduğunu savunduğu değerlendirmesini şu ifadelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putinin-spiefteki-merakla-beklenen-konusmasi-basladi-1106282550.html

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st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir zelenskiy, mehmet perinçek, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin