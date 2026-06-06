https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/doc-dr-mehmet-perincek-ukraynada-barisin-anahtari-zelenskiyin-elinde-degil-1106302413.html
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: Ukrayna’da barışın anahtarı Zelenskiy’in elinde değil
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: Ukrayna’da barışın anahtarı Zelenskiy’in elinde değil
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği açık mektup ve Putin’in buna verdiği yanıt uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T15:29+0300
2026-06-06T15:29+0300
2026-06-06T15:34+0300
görüş
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
vladimir zelenskiy
mehmet perinçek
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir putin
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Vladimir Zelenskiy, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı açık mektupla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek savaşın sona erdirilmesi için ikili formatta görüşme çağrısında bulundu. Zelenskiy mektubunda, "Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor" ifadelerini kullandı.Mektup, Putin’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında yaptığı açıklamaların hemen ardından geldi. Rus lider, Kiev yönetiminin istemesi halinde barış anlaşmasına imza atacak muhataplar bulunabileceğini belirtirken, Zelenskiy’in görev süresinin iki yıl önce dolduğunu hatırlatarak Moskova’nın uluslararası anlaşmaları yalnızca "meşru temsilcilerle" imzalayacağını söylemişti.Putin, forumdaki son açıklamalarında da Zelenskiy'in açık mektubunu incelediğini belirterek, "Şu an için Zelenskiy'le buluşmayı anlamlı bulmuyorum" dedi. Rus lider, bir görüşmenin ancak belirli anlaşmalara varılmasının ardından mümkün olabileceğini ifade etti.Gelişmeleri Sputnik Türkiye’ye değerlendiren Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Zelenskiy'in çağrısının tek başına barışın önünü açmaya yetmeyeceğini söyledi.'Barış kararı Kiev'de verilmiyor'Ukrayna'da savaş ve barış kararlarını belirleyen temel unsur Zelenskiy'in iradesinde olmadığını belirten Perinçek, şu değerlendirmelerde bulundu:Bugüne kadar gerçekleştirilen çeşitli barış görüşmelerinin ve arabuluculuk girişimlerinin de aynı nedenle başarısız olduğunu dile getiren Perinçek, bu süreçlerin cephedeki durumu toparlamaya yönelik zaman kazanma girişimleri olarak kullanıldığını savundu.'Putin'in ihtiyatlı yaklaşımı geçmiş tecrübelerden kaynaklanıyor'Perinçek, Rusya Devlet Başkanı Putin'in son açıklamalarındaki temkinli yaklaşımın geçmiş deneyimlerle bağlantılı olduğunu ifade ettiği açıklamasında "Şimdiki, şimdiye kadar ki çeşitli barış görüşmeleri veya ara buluculuk girişimleri hep bu sebeple başarısız oldu. Ve yine bu görüşmelerden, bu girişimlerden görüldü ki bu tür adımlar barış sağlamak amacıyla değil zaman kazanarak cephedeki durumu kurtarmak hedefiyle yapıldığı ortaya çıktı. Bu bakımdan Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu çağrıya ihtiyatlı yaklaşması ve esas barışın uzun vadeli bir barışın olması gerektiğini söylemesi aslında bu geçmişteki tecrübelerde çıkartılıyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin olası barış sürecinde oynayabileceği role de değinen Perinçek, Ankara'nın önemli bir etki oluşturabileceğini savunarak şunları dedi:'Zelenskiy'in meşruiyeti tartışması barış sürecini etkiliyor'Perinçek, kalıcı bir barış anlaşmasının önündeki bir diğer önemli başlığın Zelenskiy'in hukuki statüsü olduğunu savunduğu değerlendirmesini şu ifadelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putinin-spiefteki-merakla-beklenen-konusmasi-basladi-1106282550.html
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir zelenskiy, mehmet perinçek, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: Ukrayna’da barışın anahtarı Zelenskiy’in elinde değil
15:29 06.06.2026 (güncellendi: 15:34 06.06.2026)
Vladimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği açık mektup ve Putin’in buna verdiği yanıt uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, Doç. Dr. Mehmet Perinçek yaptığı değerlendirmede barış sürecinin önündeki engelleri, Türkiye’nin rolünü ve Zelenskiy’in meşruiyet tartışmalarını yorumladı.
Vladimir Zelenskiy, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı açık mektupla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek savaşın sona erdirilmesi için ikili formatta görüşme çağrısında bulundu. Zelenskiy mektubunda, "Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor" ifadelerini kullandı.
Mektup, Putin’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında yaptığı açıklamaların hemen ardından geldi. Rus lider, Kiev yönetiminin istemesi halinde barış anlaşmasına imza atacak muhataplar bulunabileceğini belirtirken, Zelenskiy’in görev süresinin iki yıl önce dolduğunu hatırlatarak Moskova’nın uluslararası anlaşmaları yalnızca "meşru temsilcilerle" imzalayacağını söylemişti.
Putin, forumdaki son açıklamalarında da Zelenskiy'in açık mektubunu incelediğini belirterek, "Şu an için Zelenskiy'le buluşmayı anlamlı bulmuyorum" dedi. Rus lider, bir görüşmenin ancak belirli anlaşmalara varılmasının ardından mümkün olabileceğini ifade etti.
Gelişmeleri Sputnik Türkiye’ye değerlendiren Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Zelenskiy'in çağrısının tek başına barışın önünü açmaya yetmeyeceğini söyledi.
'Barış kararı Kiev'de verilmiyor'
Ukrayna'da savaş ve barış kararlarını belirleyen temel unsur Zelenskiy'in iradesinde olmadığını belirten Perinçek, şu değerlendirmelerde bulundu:
Ukrayna meselesinde barışın sağlanabilmesi için aslında tek başına Zelenskiy'in sözleri de yetmiyor. Barış sağlanabilmesi için Zelenskiy'in Ukrayna'nın arkasındaki güçlerin yani Avrupa'daki savaş kışkırtıcılarının her ne kadar Trump'ta olsa Amerika'daki Ukrayna'yı besleyen güçlerin Bu barışı istemesi gerekiyor. Baktığımız zaman Zelenskiy'in ne barış konusunda ne savaş konusunda bir iradesi olmadığını bütün bu son 4 seneki gelişmeler net bir şekilde gösterdi. Ukrayna savaşa Atlantik istediği için girdi ve hala da Avrupa’daki Amerika’daki Atlantik güçleri istediği için savaşa devam ediyor. Baktığımız zaman özellikle Avrupa’da savaşın durmasını değil, tam tersine savaşın devamını kışkırtan Zelenskiy'in bu son 4 seneki gelişmeleri net bir şekilde gösterdi. istediği için savaşa devam ediyor. Baktığımız zaman Avrupa'dan savaşın durmasını değil, tam tersine savaşın devamını kışkırtan, Ukrayna'yı silahlandıran, savaşın bütçesini yaratan hükümetleri ve tavırları, politikaları görüyoruz. Dolayısıyla Zelenskiy'in bu mektubu ciddi bir barış talebinden ziyade bir zaman kazanma amacı güdüyor.
Bugüne kadar gerçekleştirilen çeşitli barış görüşmelerinin ve arabuluculuk girişimlerinin de aynı nedenle başarısız olduğunu dile getiren Perinçek, bu süreçlerin cephedeki durumu toparlamaya yönelik zaman kazanma girişimleri olarak kullanıldığını savundu.
'Putin'in ihtiyatlı yaklaşımı geçmiş tecrübelerden kaynaklanıyor'
Perinçek, Rusya Devlet Başkanı Putin'in son açıklamalarındaki temkinli yaklaşımın geçmiş deneyimlerle bağlantılı olduğunu ifade ettiği açıklamasında "Şimdiki, şimdiye kadar ki çeşitli barış görüşmeleri veya ara buluculuk girişimleri hep bu sebeple başarısız oldu. Ve yine bu görüşmelerden, bu girişimlerden görüldü ki bu tür adımlar barış sağlamak amacıyla değil zaman kazanarak cephedeki durumu kurtarmak hedefiyle yapıldığı ortaya çıktı. Bu bakımdan Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu çağrıya ihtiyatlı yaklaşması ve esas barışın uzun vadeli bir barışın olması gerektiğini söylemesi aslında bu geçmişteki tecrübelerde çıkartılıyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin olası barış sürecinde oynayabileceği role de değinen Perinçek, Ankara'nın önemli bir etki oluşturabileceğini savunarak şunları dedi:
Bu barışın sağlanmasında tabi Türkiye önemli bir rol oynayabilir. Söylediğimiz gibi barış Zelenskiy'in elinde değil, barışın kararını verecek olanlar ne yazık ki Ukrayna'da bulunmuyorlar. Ukraynaca konuşmuyorlar. Ukrayna'nın çıkarlarını da savunmuyorlar. Barışa karar verecek olanlar Avrupa'da, Amerika'da kendi sömürgeci planlarını hayata geçirmek istiyorlar ve tek kutuplu dünyanın çok kutuplu dünyaya dönüşmesini engellemeye çalışıyorlar. İşte bu ortamda Türkiye'nin Avrasya cephesinde ağırlığını koyması ekonomik olarak, askeri olarak, siyasal olarak zor durumdaki Atlantik cephesini barışa zorlayabilir. Türkiye'nin orada savaşı kışkırtanların yanında değil. Barış cephesinde yer alması ama sadece barış değil bölge güvenliği cephesinde yer alması Avrupa'nın savaş kışkırtıcılarını da zor durumda bırakacak ve sömürgeci amaçlarından vazgeçmeye onları itecektir. Bu bakımdan Türkiye'nin de bu konudaki tavrı önemlidir.
'Zelenskiy'in meşruiyeti tartışması barış sürecini etkiliyor'
Perinçek, kalıcı bir barış anlaşmasının önündeki bir diğer önemli başlığın Zelenskiy'in hukuki statüsü olduğunu savunduğu değerlendirmesini şu ifadelerle sonlandırdı:
Tabi bu barışın sağlanabilmesinde başka bir önemli faktör de; Zelenskiy’in seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olmasıdır. Seçilmiş Cumhurbaşkanı olmadığı zaman meşru bir cumhurbaşkanı veya Ukrayna Anayasası'na göre hukuken orada bulunmadığı zaman barış görüşmesini yasa dışı bir şekilde o koltukta bulunan birinin imzalaması da yine istenilen sonuçları doğurmayacaktır. Daha sonradan o imzanın geçersiz olduğu ileri sürülerek belki savaşa devam edilebilecektir. Bu bakımdan da bu bu talebin bu kaydan gelen talebin gerçek barış amacıyla ileri sürülmediği gözükmektedir.