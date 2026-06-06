https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/abd-basini-israilin-amerikan-yetkililerine-yonelik-casuslugu-cizgiyi-asti-1106306598.html
ABD basını: İsrail'in Amerikan yetkililerine yönelik casusluğu 'çizgiyi aştı'
ABD basını: İsrail'in Amerikan yetkililerine yönelik casusluğu 'çizgiyi aştı'
Sputnik Türkiye
New York Times (NYT), İsrail'in ABD'li yetkililere yönelik yürüttüğü casusluk faaliyetlerinin Washington'da "kritik bir tehdit" olarak algılanmaya başlandığını... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T22:14+0300
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ABD basını, Washington ile Tel Aviv arasında perde arkasında yaşanan istihbarat krizini gündeme taşıdı. New York Times'ın (NYT) haberine göre, Amerikalı yetkililer İsrail’in ABD içindeki casusluk faaliyetlerinin ulaştığı boyuttan ciddi endişe duyuyor. Özellikle ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde, Washington'un atacağı adımları önceden öğrenmek isteyen Tel Aviv'in casusluk çabalarının artık ‘kabul edilebilir sınırların’ ötesine geçtiği belirtildi.Gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi:ABD istihbarat raporlarına dayandırılan bilgilere göre, İsrail'in dinleme hedefleri arasında üst düzey Amerikalı yöneticiler bulunuyor. ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Pentagon’un Politikadan Sorumlu Müsteşarı Elbridge Colby’nin de telefon görüşmelerinin dinlendiği iddia ediliyor. NYT'nin ulaştığı bir başka raporda ise "İsrail kaynaklı karşı istihbarat tehdidinin son haftalarda kritik seviyeye ulaştığı" uyarısı yapılıyor.İsrail'in Washington'daki faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık yalnızca NYT'nin gündeminde değil. Daha önce NBC kanalına konuşan mevcut ve eski ABD'li yetkililer de Pentagon'un bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.İki müttefik arasındaki tansiyonun diplomatik seviyeye de yansıdığı görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Axios portalı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı bir telefon görüşmesinde öfkelenerek ağır ifadeler kullandığını yazmıştı. Trump, ertesi gün bu haberi doğrulayarak, tepkisinin İsrail'in Lübnan’daki çatışmaları sürdürme ısrarından kaynaklandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/irlanda-bazi-israilli-bakanlarin-ulkeye-girisini-yasakladi-1106297895.html
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the new york times (nyt), abd, i̇srail, casusluk faaliyeti, washington, tel aviv, steve witkoff, nbc, pentagon, donald trump, benyamin netanyahu
the new york times (nyt), abd, i̇srail, casusluk faaliyeti, washington, tel aviv, steve witkoff, nbc, pentagon, donald trump, benyamin netanyahu
ABD basını: İsrail'in Amerikan yetkililerine yönelik casusluğu 'çizgiyi aştı'
22:14 06.06.2026 (güncellendi: 22:15 06.06.2026)
New York Times (NYT), İsrail'in ABD'li yetkililere yönelik yürüttüğü casusluk faaliyetlerinin Washington'da "kritik bir tehdit" olarak algılanmaya başlandığını ve artık kabul edilebilir sınırları aştığını yazdı.
ABD basını, Washington ile Tel Aviv arasında perde arkasında yaşanan istihbarat krizini gündeme taşıdı. New York Times'ın (NYT) haberine göre, Amerikalı yetkililer İsrail’in ABD içindeki casusluk faaliyetlerinin ulaştığı boyuttan ciddi endişe duyuyor. Özellikle ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde, Washington'un atacağı adımları önceden öğrenmek isteyen Tel Aviv'in casusluk çabalarının artık ‘kabul edilebilir sınırların’ ötesine geçtiği belirtildi.
Gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi:
İki ülkenin birbirini izlediği bilinen ve bugüne kadar belli ölçüde tolere edilen bir durumdu. Ancak bazı Amerikan yetkililerine göre, İsrail’in İran’la müzakerelerde ABD’nin pozisyonunu çözmeye yönelik agresif istihbarat çabaları artık çizgiyi aştı.
ABD istihbarat raporlarına dayandırılan bilgilere göre, İsrail'in dinleme hedefleri arasında üst düzey Amerikalı yöneticiler bulunuyor. ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Pentagon’un Politikadan Sorumlu Müsteşarı Elbridge Colby’nin de telefon görüşmelerinin dinlendiği iddia ediliyor. NYT'nin ulaştığı bir başka raporda ise "İsrail kaynaklı karşı istihbarat tehdidinin son haftalarda kritik seviyeye ulaştığı" uyarısı yapılıyor.
İsrail'in Washington'daki faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık yalnızca NYT'nin gündeminde değil. Daha önce NBC kanalına konuşan mevcut ve eski ABD'li yetkililer de Pentagon'un bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.
İki müttefik arasındaki tansiyonun diplomatik seviyeye de yansıdığı görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Axios portalı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı bir telefon görüşmesinde öfkelenerek ağır ifadeler kullandığını yazmıştı. Trump, ertesi gün bu haberi doğrulayarak, tepkisinin İsrail'in Lübnan’daki çatışmaları sürdürme ısrarından kaynaklandığını açıklamıştı.